Összegyűjti az adományt, hogy aztán legyen mit szétosztania

Adományokat gyűjt egy szegény sorból származó családanya, hogy a gyermekkori szörnyűségeit, az éhezéseket, a traumát legalább mások számára kárpótolni tudja. Lapunknak elmondta, hogy azok érzik át igazán a szegények fájdalmát, akik közülük jöttek.

Manner Tiborné Tóth Éva első adománygyűjtése a múlt karácsonyi időszakban történt, és azt mondja, sok ember bizalmát kivívta. Anélkül ezt a tevékenységet még elkezdeni is értelmetlen lenne. A férjére is mindenben számíthat.

– Sosem felejtem el, hogy gyerekként ennivalóra sem volt pénze a családomnak. Tudom, milyen érzés szegénynek lenni. A férjemmel a tavalyi évben sikerült házat vennünk, egy közös gyermekünk van, összesen négy gyermeket mondhatunk magunkénak. A férjem nem ismeri úgy a szegénységet, mint én, de támogat abban, hogy segítsek a rászorulóknak. Nekünk van egészségünk, van ételünk. Múlt karácsony előtt három hét alatt gyűjtöttem össze ötszáz-hatszázezer forintnyi adományt, tartós élelmiszer, édesség, de pénz formájában is. A férjemmel összesen tizenhárom rászorulónak, egyedülálló szülőnek, rokkantnyugdíjasnak, családoknak osztottuk szét az adományokat. Közülük volt, akinek karácsonyfája is lehetett, miután a saját fenyőfánkat vágtuk ki az udvarunkból – mondta lapunknak, hozzátéve, nagyon jó volt látni azt az örömet, amit okoztak. Többen el is sírták magukat. A visszajelzések is fontosak voltak a számukra.

Az adományokat leginkább Tolna megyeiektől ismeretségi, baráti alapon gyűjtötték. Olyanoktól, akik maguk is tudják, mi az a szegénység, akiket érdekelnek még a nehezebb helyzetben lévő emberek. A katolikus karitász segített megtalálni azokat a rászorulókat, akiknek jól jön a segítség.

– Sajnos sokan nem tudják, hogy vannak olyan rokkantnyugdíjasok, akiknek a szalámi vásárlása kiváltság, a kávé pedig maga a luxus. A közösségi oldalamon is be szoktam jelentkezni, hogy szóljak a nehéz sorsúakhoz, erőt adjak nekik. Ha valakinek netalán hűtőre, fagyasztóládára van szüksége, azonnal elindul egymás segítése. Amúgy egyszerű élelmiszer-alapanyagokkal is meg lehet könnyíteni egy-egy nehezebb helyzetben lévőnek a sorsát – tette hozzá Manner Tiborné Tóth Éva. Magáról elmondta, hogy Fácánkertben nőtt fel. Korábban egyéni vállalkozóként, zöldség-gyümölcsös kereskedőként dolgozott, jelenleg gyesen van. A férje paradicsompusztai, és már húsz éve egy osztrák húsipari cégnél dolgozik, általában hétvégente jár haza.