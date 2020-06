Összeszokott csapattal lehet igazán jó teljesítményt nyújtani

Tolna megye Dr. Pilisi Gábor rendőr ezredest nevezte ki az országos rendőrfőkapitány a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettesi beosztásába. Nem tervez személyi változtatásokat. A szervezeti struktúrát is jónak találja, de azt szeretné, ha az igazgatóság még rugalmasabban, dinamikusabban, szervezettebben működne.

– Az elsők között volt, aki annak idején bűnügyekről adott tájékoztatást a sajtónak. Miért tartja ezt fontosnak?

– A nyolcvanas évek második felében nyitott a rendőrség a közvélemény felé. Ha másoknál gyorsabban reagáltam erre, ahhoz talán az is hozzájárulhatott, hogy akkortájt végeztem el a rendőrtiszti főiskolát. Az érdekesebb, eredményes ügyekről adtunk tájékoztatást azért, hogy megismerjék az emberek a rendőrség munkáját. Arra is hamar rájöttünk, hogy a sajtó sokat tud segíteni a rendőrségnek a bűnügyekben, vagy akár egy cserbenhagyásos baleset kapcsán. És valóban, a nyitottságnak gyorsan meg is lett az eredménye. Akkoriban kapott nagyobb hangsúlyt a bűnmegelőzés, amelyben szintén nagy a sajtó szerepe. Felismertük, hogy ily módon eljuttathatók az állampolgárokhoz az információk arról, hogy mit tehetnek ők maguk annak érdekében, hogy ne váljanak áldozattá. Azt is tudni kell azonban, hogy a tájékoztatás korlátja a nyomozás érdeke.

– Hogyan lehet összeegyeztetni a napi munkát az előre nem tervezhető feladatokkal?

– Ha előáll egy új feladat, mint például legutóbb a vírushelyzet, azt meg kell oldani. Többletmunkával, jó szolgálatszervezéssel, a társszervek bevonásával, mint például a polgárőrség, a közterület-felügyelet, vagy Szekszárdon a SzőlőSzem Mozgalom. Lehetőleg úgy kell megszervezni a munkát ilyenkor is, hogy az alapfeladat ne lássa kárát. Nagyképűség volna kijelenteni, hogy nem voltak hiányosságok, de igyekeztünk megoldani a feladatokat. Mivel nem ugrott meg a bűncselekmények száma, úgy látszik, hogy ez sikerült is.

– Melyek a vezetői alapelvei?

– Vezetni, emberekkel bánni nap mint nap nem könnyű feladat. Mivel 28 éve töltök be valamilyen vezetői beosztást, talán nem szerénytelenség azt mondani, hogy vannak tapasztalataim. Sokan úgy vélekednek, hogy erre születni kell, szükség is van hozzá bizonyos adottságokra, de nagyon sokat lehet és kell is tanulni a napi gyakorlatban. Persze vannak alapelvek, ezeket tanítják is a vezetőképzéseken. Céltudatosnak kell lenni abban, hogy mit akarunk megvalósítani rövid, közép és hosszú távon. Ez manapság nem éppen egyszerű, hiszen gyorsan változik a világ, amelyhez alkalmazkodni kell. Ebben benne van az is, hogy rugalmasnak kell lenni, az új feladatokhoz új megoldásokat keresni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy egy vezető humánus, emberséges legyen. Igyekszünk megtartani az állományt, hogy ne legyen átjáróház a rendőrség, hiszen véleményem szerint összeszokott, állandósult csapattal lehet igazán jó teljesítményt nyújtani. Másrészt meg kell találni a szervezetben az egyén helyét, összehangolva a szervezet és az egyén érdekeit. Rendszerben szeretek gondolkodni, amelyben lehet jól dolgozni és dolgoztatni is. Nagyon fontos, hogy kölcsönös legyen a bizalom vezetők és munkatársaik között. Meg kell hallgatni az embereket, és az ő véleményük ismeretében meghozni a döntéseket. Fontos a motiválás, és ebben a jó szónak nagy szerepe van, ugyanakkor következetesnek kell lenni, nincs kivételezés. Természetesen a döntésképesség is fontos.

– Tervez változtatásokat?

– Személyi változtatást semmiképpen nem tervezek. Nemcsak a négy hónapnyi előzetes tájékozódásra támaszkodom, hiszen mint szekszárdi rend­őrkapitány kapcsolatban álltam a megyei vezetőkkel, akikkel régóta ismerjük egymást. A szervezeti struktúra is jó, de azt szeretném, ha az igazgatóság még rugalmasabban, dinamikusabban, szervezettebben, összehangoltabban működne. A közlekedési szakterület kapcsán azt gondolom, hogy a közlekedők többsége szabálykövető az utakon, aki pedig nem ilyen, az ott lelassít, ahol mérnek, aztán száguld tovább. Civil autókból készítünk videós felvételeket, de ez esetben sem az átlagembert akarjuk tetten érni, hanem a potenciális balesetveszélyt jelentő notórius szabálytalankodókat. Hatékonyabb szakirányítást szeretnék, harmonikus együttműködést a kapitányságokkal. Volt kapitányként tudom, hogy ennek milyen nagy a jelentősége.

– Melyik volt a legérdekesebb ügye?

– Mind érdekes volt, és valamennyi beosztásomban találtam izgalmas feladatokat. Azért egy példa: amikor kezdő nyomozó voltam a szekszárdi rendőrkapitányságon, még egyedül dolgoztunk, azóta előtérbe került a csoportmunka. A nyolcvanas évek végén Szekszárdon feltűnt egy szatír, aki egy-két nap alatt hét nőt támadott meg, akiket én hallgattam meg. Akkor azt mondtam az osztályvezetőmnek, hogy addig nem megyek haza, amíg meg nem lesz. És így is történt, ugyanis egyik este az elkövetőről bennem kialakult kép alapján igazoltattam egy férfit az utcán, és tényleg ő volt a szatír.

– Mit csinál a legszívesebben a szabadidejében?

– A sok nyüzsgés után jólesik a természetben kikapcsolódni, szeretek horgászni, vadászni.