Összhang volt a német önkormányzat alakuló ülésén

Megtartotta alakuló ülését a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hétfőn délután a városházán. Az önkormányzat tagjai elnököt és elnökhelyettest választottak.

Töttős Gábor, Farkas Pál Györgyné, Häfner Adél, Mikola Péterné és Cziráki Zoltán jutott be az új képviselő-testületbe, az október 13-i önkormányzati választás eredménye alapján. Mindannyian a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület jelöltjei voltak.

Farkas Pál Györgyné, mint korelnök köszöntötte a jelenlévőket és gratulált a megválasztott képviselőknek. A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről egyhangúlag úgy döntött a testület, hogy az elnökhelyettes lesz az.

Elnöknek Farkas Pál Györgynét javasolták, négy igen szavazatot kapott, ő maga tartózkodott. Az elnökhelyettes Töttős Gábor lett négy igennel és önnön tartózkodásával.

Farkas Pál Györgyné elnök eztán a képviselőket megválasztó szavazóknak is köszönetet mondott. Ígérte, hogy törekedni fognak továbbvinni az értékeket, hagyományokat. A kulturális tevékenység mellett az anyanyelvi oktatást is prioritásként említette. Mindehhez támogató csoportot érez maga mögött, ugyanakkor külső partnerekre, együttműködőkre is számít. Megemlékezett a korábbi elnökről, dr. Józan-Jilling Mihályról, aki megalkuvás nélkül képviselte a hazai németség érdekeit.

A vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével és nyilvántartásával Cziráki Zoltánt és Häfner Adélt bízták meg a képviselők.

Borítóképünkön Farkas Pál Györgyné és Töttős Gábor.