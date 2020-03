Öt szövőszék kerül az üzembe

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

Sok településnek volt olyan nagyvállalata, szövetkezete a rendszerváltás előtt – a simontornyai bőrgyártól, a teveli téeszen át, a tolnai Patexig, mely a helyiek és a környéken élők sokaságának adott munkát. Ilyen volt Decsen a Sárközi Népművészeti Szövetkezet.

A falu vezetői most, közel húsz év kihagyás után újraindítják a sárközi szőttes készítését. Heberling Tibor polgármester elmondta: az eredeti épület egyharmad részének felújítására volt lehetőség. Többre nincs is szükség egyelőre. Öt szövőszéket fognak elhelyezni a korszerű, akadálymentes létesítményben. Ezek már megvannak. A szállításukat, beállításukat kell megszervezni. Az üzemcsarnok tágas, korszerű öltöző, mosdó is rendelkezésre áll. A munkások betanításáról tudnak gondoskodni, mert szerencsére vannak még jó néhányan a községben, akik értenek a szövéshez. Ezt egyébként annak idején a decsi iskolában bárki elsajátíthatta. A polgármester is járt szövőszakkörbe, 1984-től 1988-ig. Az új szőttesházban várhatóan az év második felében megindulhat a termelés.