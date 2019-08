Ötezer adag galuska rotyogott az edényekben

Közel hatezer adag töltött káposzta rotyogott az edényekben a hagyományos teveli Galuska Fesztiválon hétvégén. Az eseményt tizennegyedik alkalommal rendezték meg az óvoda előtti téren. Huszonegy csapat küldött mintát a főzőversenyre, az első helyet a tízfős zsűri döntése alapján a csíkdánfalviak szerezték meg. Második lett Balogh Péterné, a harmadik helyen pedig holtversenyben Nagy Antalné és Binder Kornél végzett.

„Sok csombor és kapor kell bele, ez ad pikáns ízt a galuskának – mondta az erdélyi csapat főszakácsa, Emma néni, aki azt is hangsúlyozta, hogy az első helyezés igazi csapatmunka eredménye, tucatnyi asszony vette ki a részét a legfinomabbnak bizonyuló töltött káposzta elkészítéséből. – Két éve is nyertünk, s negyedszer vagyunk itt Tevelen, ahol nagyon jól érezzük magunkat. Egy nagy busszal érkeztünk, mert a fúvós­­­ze­nekarunkat is elhoztuk magunkkal. Nagyon szeretünk ide jönni, hiszen mindig jó szívvel fogadnak bennünket!” – fogalmazott a főszakács.

Hagyományosan most is a szentmisével kezdődött a nap, majd következett az új kenyér megáldása valamint az ünnepi testületi ülés. Először adták át a Tevel Község Díszpolgára és a Tevel Községért címeket. Előbbit a falu szülötte, az ismert fotóművész-író Moser Zoltán kapta, utóbbit pedig az idén elhunyt közkedvelt tanárnőnek, Avar Ervinné Kásler Katalinnak ítélte oda a képviselő-testület.

Ahogy az elmúlt években, most is színvonalas kultúrműsorok színesítették a programot, felléptek a helyi óvodások, a teveli fiatalok, a helyi székely kör és a német kórus, a garai székely kör és a garai ifjúsági tánccsoport, a csíkdánfalvi fúvósok, valamint Fazekas Lázár mesemondó. Az est sztárvendége a Banális történet, a Szerelemre születtem, a Casanova és megannyi sláger előadója, Zoltán Erika volt. A fesztivált a Neonverebek fellépése és diszkó zárta.