Ötödik vízi táborát szervezte meg a szekszárdi IFU

Idén is megrendezte a mostanra már hagyománnyá vált vízi táborát az Ifjúsági Unió Szekszárd. A július végén kezdődött táborba a környékről, Tolnáról és Szekszárdról érkeztek elsősorban a fiatalok, de Pécsről is jött kalandvágyó jelentkező. Vadregényes tájakon evezett le a tábor tizennégy résztvevője. Domboriból, az Érsekcsanád-Baja-Báta- Mohács vonalon, körülbelül száz kilométert tettek meg öt nap alatt. – Mivel vándortáborról van szó, minden nap eveztünk, mindig a Duna-part más részén szálltunk meg, végül sikeresen megérkeztünk Mohácsra – mondta Joó Balázs, a szervezet elnöke. A tábor nem csak az evezésről szólt, a szervezők készültek oktatással, valamint vetélkedőkkel és játékokkal is. – Szerencsére idén is élveztük a város támogatását, illetve, mint minden táborban, nálunk is a részvételi díj fedezte a költségek nagy részét – fűzte hozzá.

Nem ez volt idén az első alkalom, amelyen a vízre hívta az evezés szerelmeseit a szervezet. Június elsején immáron tizedik alkalommal rendezték meg a Laudetur Sió-tourt, aminek keretei közt egy 34 vagy egy 16 kilométeres szakaszt teljesíthettek a nevezők, bármilyen emberi erő által hajtott vízi járművel.

Az IFU legközelebb viszont már a szárazföldre invitál, hó végén ugyanis a hetedik KarikaTour-ra, kerékpáros teljesítménytúra várja az érdeklődőket.