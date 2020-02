Ötödször indultak útnak, hogy megemlékezzenek Bodor Árpádról

Ötödjére szervezte meg a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség azt a túrát, amivel Bodor Árpádra, tiszteletbeli elnökükre emlékeznek.

Szombat reggel nyolc óra magasságában már jónéhány autó állt az Ökoturisztikai Központ parkolójában Pörbölyön. Az a többszáz ember, akik a túrára érkeztek, a büfé környékén várakoztak, míg Dománszky Zoltán túravezető magához nem ragadta szót. Bodor Árpádról elmondta, hogy az ő nevéhez köthető a legelső gemenci túraútvonalak tervezése és kivitelezése, valamint több olyan természetjáró és tájékozódási versenyt is megtervezett, amelyek között akadnak még ma is népszerűek. Ilyen például a Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye, amelynek kedveltsége immár negyven éve töretlen. Elmondta, hogy azért is a Gemencbe szervezik ezeket a túrákat, mert Bodor Árpád számára nagyon fontos volt ez a terület. Eztán megindult a háromszáz fős túrázó tömeg.

Az Ökoturisztikai Központtól indultak, érintették Sárkány-fokot, aztán a Csertai bekötőúton mentek tovább. Megnézhették volna Magyarország legnagyobb kerületű fáját is, ha a Duna vízszintje nem a napokban emelkedett volna meg annyira, hogy több holtág is megteljen, s néhány útvonal víz alá kerüljön, de így a fát nem tekinthették meg. Az időjárás egyébként kegyes volt hozzájuk, kellemes volt az idő, az út jobb minőségű volt, mint azt előzőleg gondolták volna. A gemenci erdő pedig minden évszakban gyönyörű, mondta Dománszky Zoltán.

A túrát először Bodor Árpád halála után két évvel szervezték meg, és nem gondolták volna, hogy ennyire népszerű lesz, ugyanis mára elmondható, hogy az egész dél-dunántúli régióból érkeztek túrázni vágyók, Bajáról pedig idén is közel százan kerekedtek fel.

Összességében sikeresnek nevezhető a kezdeményezés, méltón emlékeznek meg a 2014-ben elhunyt Bodor Árpádról, akinek emlékét nem csak ők, de két gyermeke, két unokája és két dédunokája is őrzi.