Ötszáz vírusfertőzöttet is el tudnak látni

Országszerte hetek óta, több ütemben zajlik a kórházak felkészítése a koronavírus járványveszély időszakában. A járványkórházzá alakított Tolna Megyei Balassa János Kórház kapacitásbővítéséről tartottak sajtótájékoztatót, csütörtökön a kórház Ybl Miklós utcai bejáratánál.

Biztonsági és egészségügyi előírások betartása mellett kezdődhetett el a sajtóesemény a kórház területén. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere és dr. Németh Csaba főigazgató adott tájékoztatást az elmúlt időszak történéseiről.

– A lakosság étkeztetését, ellátását, a kórházat kiemelten kezeljük, jelenleg még a felkészülés időszakában vagyunk. Meglátogattam az elkülönített épületrészeket, kórtermeket. A kórház gépekkel, ágyakkal készült egy komoly járványveszély kialakulására. Jelenleg tizennégy koronavírus fertőzött beteg van a megyében, egy főt kezelnek a Balassa kórházban. Meggyőződtem arról, hogy Tolna megyében a kórházi ellátás feltételei maximálisan biztosítva vannak – hangsúlyozta Ács Rezső, majd megköszönte az emberfeletti teljesítményt, és elmondta, büszke, hogy a kórház felkészült a kihívásokra.

Hozzátette, hogy az egészségügyi és szociális szférában, folyamatosan biztosítják a felszereléseket, az orvosok részére eddig ezer szájmaszkot, a fogorvosoknak száztíz darabot osztottak ki, hamarosan az idősek otthonának lakóit is ellátják maszkokkal.

Dr. Németh Csaba főigazgató megköszönte a polgármester megtisztelő látogatását, hogy személyesen is meggyőződött, hol tartanak a járvány elleni felkészülésben.

– Az országos tisztifőorvos által járványkórházzá nyilvánított Balassa kórház eddig is készült, és folyamatosan készül a járványveszélyre. Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendet, protokollt vesszük figyelembe, teljesítjük a kiadott feladatokat. Két épületünket ürítettük ki, a belgyógyászati és a C épületünket, a rehabilitációs tömböt. Ezekben az épületekben háromszáz-háromszáztíz beteg fogadására vagyunk képesek, de ez akár ötszázra is tovább bővíthető. A lélegeztetőgépes kapacitásunkat az épületek mellett lévő műtőblokk biztosítja. Minden elő van készítve a súlyos vagy kevésbé súlyos állapotú koronavírus fertőzött-betegeknek – mondta a főigazgató.

Ismertette, hogy a kórház kevésbé látogatható, mint az eddig megszokott volt. Védeniük kell ugyanis a betegeket és mellettük az egészségügyi dolgozókat is, hiszen csak rájuk lehet számítani a betegellátásban. A kórházban végzett munka az elmúlt időszakban sokkal kevésbé zajlott a nyilvánosság előtt. Kifejezte reményét arra, hogy megnyugtató híreket tudtak közölni, azzal kapcsolatban, hogy a Balassa kórház járványkórházként betölti a szerepét, és emellett a normál betegellást is tudja biztosítani.

Újságírói kérdésre még elmondta, hogy a kórháznak huszonnyolc lélegeztetőgépe, húsz altatógépe van, és összesen nyolcszáztizennyolc ágyas. Ez már önmagában sem kevés, de központi forrásból további gépeket, felszereléseket is várnak.

Kihasználva az épületek pavilon jellegét, a vírusfertőzötteket a többi betegtől biztonságosan elkülönítve tudják kezelni. A járványban érintett betegek ellátása többletfeladatot ró a kórházra. Ezt úgy lehet jól teljesíteni, ha az eddig végzett ellátások közül elsősorban a sürgős teendőt igénylő betegségekkel foglalkoznak. A tervezhető, halasztható ellátásokat pedig, a betegek állapotát folyamatosan értékelve átütemezik. Beteg gyógykezelésének félbeszakítására nem került sor. A halasztott ellátásokat a járvány elmúltával, ütemezetten fogják elvégezni.

Köszönet a kórházi dolgozóknak A koronavírus járványveszély időszakában számtalan többletfeladat elvégzését várják el a kórházi dolgozóktól országszerte, a járványkórházzá alakított Balassa János kórház munkatársaitól pedig még annál is többet. A sajtótájékoztatón dr. Németh Csaba elmondta, hogy kétféle típusú munkatársuk van. Az egyik, aki a járványban érintett betegek gyógyítását készíti elő, ezeket a betegeket gyógyítja. A másik típusú pedig, amelyik kétszeres, gyakran háromszoros erőfeszítéssel dolgozik, hogy a koronavírus fertőzött betegekkel foglalkozók munkáját pótolni tudja. A főigazgató külön köszönetet mondott a Balassa kórház dolgozóinak az erejükért, a kitartásukért, és a jövőben is ezt kérte tőlük.

Borítóképünkön: Ács Rezső és dr. Németh Csaba közös sajtótájékoztatójukon