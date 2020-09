Ötven esztendővel ezelőtt lett város Dombóvár

Szeptember 4-én az ünnepi, jubileumi gálán került sor a városi elismerések átadására Dombóváron. A felterjesztések után még a február végi testületi ülésen döntött a grémium a 2020. évi díjazottakról, hogy Dombóvár várossá nyilvánításának 50. jubileumi ünnepségen adják át az elismeréseket.

Az egész évet ennek a különleges évfordulónak jegyében kívánta eltölteni a város, nívós rendezvényekkel, kiemelt eseményekkel, azonban a kialakult vírushelyzet átírta a terveket. Több szempontból is rendhagyó volt a mai ünnepség, hiszen nem csak a városi kitüntetések, hanem a kistérségi év rendőre díját, a közbiztonságért járó elismeréseket és a nemzetiségi önkormányzatok díjait is a rendezvény keretében vehették át. Összesen huszonhárman kaptak elismerést. A kitüntetetteknek Orbán Balázs miniszterhelyettes, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Pintér Szilárd polgármester gratulált.

Az ünnepi rendezvényen Szilágyi János is közreműködött, hiszen ötven éve rádiósként hírt adott arról, hogy Dombóvár Szekszárd után második településként a megyében városi rangot kapott, és az első városi tanács képviseletében Kovács Jánost és Noé Istvánt is köszöntötték a színpadon. Pintér Szilárd polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy minden hosszú út az első lépéssel kezdődik – a városi rang megszerzése és az ezzel járó felelősség ennek egyik mérföldköve volt. Dombóvár ötven éves történetét egyedi elképzelések, példamutató közösségformáló kezdeményezések, sikerrel, vagy éppen kudarccal záruló folyamatok egyaránt jellemezték. Ahogy a történelem útvesztőiben oly’ sokszor: a hazaszeretet és a küzdeni tudás a mostani helyzetben is irányt mutat nekünk. Arra sarkall bennünket, hogy továbbra is mindent megtegyünk a város fejlődése és a dombóváriak érdekében.

– Az elmúlt év őszén még időben sikerült irányt váltani, ezért nem futott zátonyra végérvényesen a város hajója, ami azóta is a fejlődést hozó cél felé tart. Tudjuk és érezzük, hogy vannak, akik gyorsabb tempót reméltek, de a hasonlatnál maradva: olyan recsegő, ropogó, több helyütt is léket kapott bárkát vettünk át, amit először megmentettünk a süllyedéstől. Ma már kijelenthetjük, hogy megfontoltan, biztos alapokon halad a város jövője szempontjából azon célok felé, amelyekhez, a térséggel, a megyével és a kormánnyal új alapokra helyezett kapcsolataink révén, jó szelet is kaptunk. Dombóvár történetében talán még soha nem volt ilyen erős az összefogás és a közös cselekvés, mint amilyen 2019 októberében és azóta is. Megtiszteltetés és óriási felelősség ennek a közös igénynek és akaratnak az élére állni. Ahogy nincs kétféle Dombóvár, úgy nincs kétféle döntés sem: a józan ész és a szív együtt kell működjön. Azt kívánom, hogy 50 év jó és rossz példáiból merítve, valamint okulva, a nyílt, őszinte párbeszédre alapozva, építsük közösen a város, a családok, a fiatalok jövőjét – zárta szavait Pintér Szilárd polgármester.