Ötven éven át szolgálta a közösséget

Fél évszázadon keresztül tevékenykedett a helyi közösség szolgálatában a mözsi Kvanduk András. Az ötvenből húsz évig a helyi nyugdíjasklubot vezette. Most úgy döntött, hogy átadja a stafétát. Kvanduk András érettségije évében kezdte a később komoly sikereket elért mözsi kézilabdás élet szervezését. Játékosként és edzőként tizenöt éven át tevékenykedett az egyesületnél. Ezután sem maradt társadalmi szerepvállalás nélkül: a mözsi vadásztársaság titkári feladatait látta el, szintén másfél évtizedig.

Húsz évvel ezelőtt pedig a Mözsi Nyugdíjas Klub vezetőjévé választották. Jól működő szervezetet vett át, csak élénkebbé igyekezett tenni a klubéletet, amiben az általa bevezetett „utcafelelősi” rendszer is sokat segített. A hatvan- fős társaság a következő évben már több, mint száz tagot számlált, jelenleg száztizenhárman vannak. Azóta sem tartották fontosnak a klub hivatalos bejegyzését, és bár így pályázati támogatásban nem részesülhetnek, a szervezet anyagi helyzete stabil. A Mözsi Nyugdíjas Klub legismertebb rendezvényét, a farsangi műsort is sikerült igazi attrakcióvá fejleszteni. Ez a program már régóta az egyesületnek szinte a „védjegyévé” vált, amire évről évre nagyon sokan kíváncsiak helyben és a környező településekről is. (Idén március 1-jén lesz a nyilvános főpróba, az előadás pedig március 2-án.)

A klubnak kialakult egy éves menetrendje is: a farsangi műsor után a fellépők és családtagjaik részvételével „művészvacsorát” tartanak. Tavasszal majálist rendeznek, novemberben Erzsébet-Katalin bált tartanak, ilyenkor a szekszárdi Szívküldi Dalkör ad műsort.

De a mözsiek is kapnak felkéréseket, rengeteg helyen léptek már fel az elmúlt évek során.

Kvanduk András hangsúlyozza, hogy mindez közös munka eredménye, a tagság nagyon lelkes, együttműködő, így sokkal könnyebb a vezető dolga is.

Kvanduk András Csongrádi Imrének adja át a stafétát. A klubvezető az egyesület tagja marad, csak kicsit hátrébb lép. Továbbra is szívesen segíti a mözsi nyugdíjas szervezet tevékenységét.