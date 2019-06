Ötvenegyen hallgató záróvizsgázott ma a szekszárdi egyetemi karon

Veronika: Nem veszem könnyedén az államvizsgát, hiába rendesek a vizsgáztatók. A többiekkel együtt izgulunk, egymásért is, hogy sikerüljön. Összesen hetven tételt kellett megtanulnunk, sokunk úgy van vele, hogy ha nem is tudjuk elejétől a végéig az összeset, mindegyikről tudunk beszélni. Az államvizsgán első körben a szakdolgozatunkat kellett megvédeni, aztán magyar műveltségi területből, technikából és énekből is számot kellett adnunk a tudásunkról.