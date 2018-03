Ötvenmilliárd forint jut Szekszárdnak fejlesztésre

Magyarország legnagyobb vidékfejlesztési programja kezdődik meg a közeljövőben, amely révén Szekszárd közel 50 milliárd forintot költhet fejlesztésekre. Ennek részleteit ismertette Horváth István államtitkár, a megye országgyűlési képviselője.

A Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme tavaszi szemeszterének negyedik előadásán beszélt Horváth István, a 2015-ben meghirdetett Modern városok Magyarországon programról az egyetemi karon. A cél, hogy a megyei jogú városok olyan központokká váljanak, melyek a helyi gazdaság fejlődésének motorjai lehetnek új beruházásokkal, új munkahelyek teremtésével. Ez összesen huszonhárom megyei jogú várost érint, köztük Szekszárdot.

A megvalósítás érdekében külön minisztériumot hoztak létre. Horváth István, aki ennek a programnak az egyik – a megyei jogú városok fejlesztésének koordinálásáért felelős – államtitkára, elmondta, a huszonhárom városban kétszázhatvanöt új beruházás indul hamarosan, melyhez 3550 milliárd forint fejlesztési csomagot biztosít a kormány. A beruházásoknak pedig 2022-ig kell megvalósulniuk. Minden projekt előkészítése elkezdődött.

Szekszárdra közel ötvenmilliárd forint jut, és kilenc csomagot készítettek elő a város vezetői, melyet szeretnének támogatással megvalósítani. Ezek közül az első a Paks és Szekszárd közötti távhővezeték kiépítése. A beruházásra 10 milliárd forintot biztosít a kormány, amennyiben megvalósul, harminc százalékkal csökkenhet a távhődíj, mely közel hatezer lakást, középületet érint.

Ipari park, szakképzés, új könyvtár

A másik csomag az ipari park kiépítését foglalja magába. A 100 hektáros terület egyik fele már meg van a Keselyűsi úton, a Tolnatej területe mellett, mondta az államtitkár. A hatmilliárdos beruházás a teljes infrastruktúrát tartalmazza. A harmadik projekt Szekszárd közmű fejlesztése, melyből meg is valósult a Bor utca szilárd burkolatának elkészítése, de hátra van még több utca és a Parászta patak mederépítése is. A negyedik csomagba a szakképzés fejlesztése került, komplex ösztöndíj programmal, erre kétmilliárd forintot biztosít a kormány. Az interaktív könyvtár és a városi levéltár új épületbe való elhelyezése egy újabb csomag, ennek megvalósítására 4,1 milliárdot kap a város. A volt laktanya területén lesz majd a könyvtár, amelyben korszerű kutatások elvégzésére is nyílik lehetőség.

Új szálláshelyek, uszoda, sportcsarnok

A szálláshelybővítés szintén egy önálló projekt. A tervek szerint két szálláshelyet alakítanának ki, az egyetem E épületéből, illetve a fürdő mellé kerülne a másik hotel. A kettő együtt 4,8 milliárd forintos beruházás. A turisztikai fejlesztés 2021-ben valósul meg, ennek teljes költsége 6,5 milliárd forint. A tervek szerint a Gemenci erdő területén lesz ökocentrum, kalandpark, kikötőfejlesztés, kisvasút és kerékpárút. Az új fedett, városi uszodára már régóta nagy igény van, a beruházás várható befejezése 2019 augusztusának vége. Erre a projektre 3,6 milliárd forintot biztosít a kormány. Az új uszoda a strand és élményfürdő melletti területen épül meg. Sportberuházásokra további 7 milliárd forintot biztosít a kormány. Ebből épülhet fel az UFC jelenlegi stadionjának a helyén az új sportcsarnok több pályával, konditeremmel, modern öltözőkkel.