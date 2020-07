Ozorai és dombóvári általános iskolába is kértek iskolaőrt

A megyében is megkezdik szolgálatukat az iskolaőrök, több közoktatási intézményben. Érintett igazgatónő és illetékes rendőr őrnagy is nyilatkozott erről lapunknak.

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola az egyik olyan megyei intézmény, ahol bevezetik az iskolaőri rendszert. Az intézményvezető, Szenyériné Szabolcska Julianna július 15-én azt mondta: döntésüket nem konkrét ügyek váltották ki, inkább megelőző célzattal igénylik az iskolaőrt.

Az iskola közel ötszázas létszámú diáksága vegyes összetételű: a jól kvalifikált, átlagos családból származó gyermekek mellett számos roma és hátrányos helyzetű diák is jár ide. A mélyszegénységből érkezők teljesen más kultúrát hoznak otthonról, így az eltérő szociokulturális háttérrel érkező gyermekeket össze kell csiszolni, hogy élhető iskolai közösség alakuljon ki.

Az intézmény többéves iskolarendőri tapasztalattal bír. Nem elsősorban a rendfenntartás végett: az iskolarendőr eddig egy olyan szülő volt, akinek odajárt a gyereke, és a rendőrség lehetőséget biztosított, hogy reggel és délután ott legyen az iskola körül. Részt vett diákrendezvényeken, ahol már a jelenléte is garantálta a rendet és a nyugodt légkört (például iskolai ballagás, diákpartik). Az iskolarendőr jó kapcsolatot épített ki a szülőkkel, akik számos kérdésben fordultak hozzá bizalommal. Együtt élt az iskolával. Bűnmegelőzési foglalkozásokat tartott: például a drogprevenció, vagy az internetbiztonság témakörében. Az iskolarendőri rendszer tehát jól működött. Iskolarendőrt azonban már nem tud a jövőben biztosítani a Dombóvári Rendőrkapitányság, így az iskolaőrre mint lehetőségre tekint az intézmény.

Az iskolaőri feladatok ügyében az igazgatónő szoros kapcsolatot tart a tankerületi igazgatóval, és egyeztetett a dombóvári rendőrkapitánnyal is. Keresik az alkalmas embert. Mindannyian, köztük a rendőrkapitány is úgy véli, hogy nagyon fontos a feladattal megbízott iskolaőr személye.

Szenyériné Szabolcska Julianna azt mondta, olyan iskolaőr kell, aki ért a gyermekek nyelvén, aki ilyen életkorú diákközösség számára elfogadható, akihez bizalommal fordulnak a tanulók. A nehéz sorsú gyerekeket sok esetben nem erőszakkal lehet jó irányba motiválni, hanem azzal, hogy megismerik, megértik és elfogadják őket. Így olyan kapcsolat alakítható ki a problémás gyermekek és az őket nevelő felnőttek – legyen az pedagógus, vagy iskolaőr – között, melyben jól lehet kezelni a magatartási problémákat.

Szenyériné Szabolcska Julianna igazgatóként és pedagógusként is ezt a taktikát követi, így a belvárosi általános iskolában komoly, kirívó problémák nem jelentkeznek, az esetlegesen felmerülő gondokat házon belül, saját hatáskörben kezelik. Diák és pedagógus közti feloldhatatlan konfliktusból náluk kevés van. Probléma néha a szülőkkel akad. Ezek megoldásában segíthet, ha az intézményvezetőt, illetve a pedagógusokat támogatja egy másik, hivatalos személy, az iskolaőr.

Szenyériné Szabolcska Julianna azt gondolja, ha az iskolarendőrhöz hasonlóan az iskolaőr is olyan személy lesz, aki hiteles, megbízható, akit elfogad diák, szülő és pedagógus egyaránt, akkor jó lehetőséget jelenthet az iskolai konfliktusok elkerülésében. Ha az iskolaőr és az iskola nem tudnak harmonikusan együtt dolgozni, ha az iskolaőr nem tud illeszkedni az iskola alapelveihez, akkor nem lesz eredményes és sikeres ez a kezdeményezés.

Az intézményvezető úgy látja: országosan mindenhol romlik a morál, mindenhol vannak gondok, melyek hol jobban, hol kevésbé jelentkeznek. Úgy véli, nem az iskolaőr jelenti a száz százalékos megoldást a problémára, de semmit nem tenni az ma már nem elfogadható, még akkor sem, ha mindent most nem lehet megtenni, ami szükséges lenne a problémák gyökeres felszámolásához.

Ő is úgy véli, hogy a problémát a gyökerénél kellene megragadni: a mélyszegénységben élő családokat kellene felzárkóztatni, munkára nevelni és juttatni őket, a felelősségteljes szülői hátteret biztosítani minden gyermek esetében. Ez azonban egy nagyon hosszú, akár évtizedekben mérhető folyamat, melyet már nem tudnak mindenhol kivárni. Az iskolaőri rendszer bevezetése egy olyan megoldási lehetőség, alternatíva, amellyel az iskolai agresszió rövid távon kezelhető lehet, de a tartós megoldáshoz ennél még sokkal több minden kell.

Szenyériné Szabolcska Julianna elmondta, hogy személyesen ismeri az Ozorai Illyés Gyula Általános Iskolát is, hisz ez az iskola is az ő tankerületükhöz tartozik. Úgy véli, ott már nem csak a megelőzésben lehet szerepe az iskolaőrnek, mivel ott tudomása szerint több problémával is küzd az intézmény.

Tíz iskolaőr szolgál majd a Tolna megyei oktatási intézményekben A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság őrnagya, sajtószóvivője, Komlósiné Kiss Anett azt közölte: az iskolaőrök toborzása július 15-én kezdődött meg. A toborzás, a jelentkezések leadása jelenleg is folyamatos. A felvételre jelentkezők egészségügyi, pszichológiai és fizikai szűrése máris megkezdődött. A megyében összesen tíz iskolaőr fog szolgálatba állni augusztus 1-jén. Az Országos Rendőr-főkapitányságon augusztus 1-jétől Iskolapartnerségi Osztály alakul, az itt dolgozó szakemberek a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bűnmegelőzési szolgálatain keresztül szakmailag irányítják a rendőr-főkapitánysági állományba tartozó, alapvetően bűnmegelőzési feladatokat ellátó iskolaőröket. A részletek kidolgozása folyamatban van, nyilatkozta a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Borítókép: A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola most üres, az őszi tanévkezdéskor már lesz iskolaőrük