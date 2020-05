Pacskerek is kerültek a virtuális májusfára

Köhler Jánosné kertjét több rozmaringbokor is díszíti. Ennek a növénynek az ágai is jelentős szerepet kaptak a Közösségek Hete hétfői kezdőnapján. Ezekre az ágakra kerültek ugyanis azok a fotók és alkotások, melyeket a bonyhádi Spinnstube, azaz Fonó lelkes tagjai készítettek. A Spinn­stube eddig minden alkalommal részese volt az említett kezdeményezésnek. A hagyományt a tagság most sem akarta megszakítani. Annak ellenére sem, hogy az egy térben zajló közös tevékenység a járványveszély miatt nem valósulhatott meg. A csapat az új helyzetre tekintettel ötletes és látványos megoldást választott.

– Azt találtuk ki, hogy mindenki otthon készítsen el egy kézimunkadarabot – ismertette a tervet Köhlerné Koch Ilona, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke. – Az asszonyok szorgoskodásáról egy-egy fotó készül. Ezeket a felvételeket, valamint kézimunkadarabokat is a köcsögbe állított rozmaringágakra erősítjük. Így alkotjuk meg közösen saját, online májusfánkat.

Köhler Jánosné, bár idén a kilencvenedik esztendejébe lép, most is fiatalokat megszégyenítő energiával kezdett a fonalakkal foglalatoskodni. Kora délutánra már el is készült a minipacskerpár. Hasonló ruhadarabot készített – mások mellett – az ugyancsak bonyhádi Hein Antalné és Józsa Gyuláné, a cikói Jung Györgyné, valamint a szekszárdi Till Jánosné is. A bonyhádi Kleszátl Jánosné horgolt karácsonyfadíszekkel, Kálmán Jánosné pedig horgolt figurákkal lepte meg kollégáit és a közösséget.

Vajon mi lesz ezzel a különleges, fotókkal és munkadarabokkal dekorált májusfával? Jó illata van, így ott marad Köhler Jánosné házának teraszán. Felvétel is készül róla, így a Közösségek Hete központi szervezői is rácsodálkozhatnak a bonyhádi Spinnstube alkotó erejére.

Az országos rendezvénysorozat kiemelt célja a közösségek megtartó erejének, a településeken élő különböző helyzetű és életkorú lakosok iránti felelősség, összefogás jó példáinak bemutatása. Zöldüljünk együtt a Közösségek Hete alatt! Idén ezzel a jelmondattal fordultak a szervezők valamennyi érdeklődő felé, arra biztatva őket: az online tér adta lehetőségekkel élve külön-külön, de mégis együtt ünnepelve elevenítsék fel a májusfaállítás régi szép hagyományát.