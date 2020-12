Paks II. idén fontos mérföldkövekhez érkezett

Kulcsfontosságú lépések történtek a Paks II. projekt engedélyezése során. Az év derekán benyújtották a létesítésiengedély-kérelmet, ősz végén pedig megszerezték a villamos létesítési engedélyt. Mittler István kommunikációs igazgató kiemelte, 2021 is mozgalmas időszaknak ígérkezik.

A rövidesen véget érő esztendőben elértünk a Paks II. projekt egy fontos állomásához: benyújtottuk a létesítési engedély iránti kérelmet. Összeállítottunk még egy sor szintén fontos dokumentációt, kérelmet, megszereztünk több engedélyt, felhúztuk a felvonulási terület első épületeit és elkezdődött az Erőmű-beruházási Központ kivitelezése is. Történt úgy, hogy közben feje tetejére állt a világ: a világjárvány és a megállítására, lassítására hozott intézkedések az egész életünket és a munkánkat is erőteljesen befolyásolták. Munkatársaink tavasszal is és jelenleg is távmunkában dolgoznak, és hatékonyan látják el feladataikat – mondta Mittler István kommunikációs igazgató.

A létesítésiengedély-kérelem beadását követő három hónapon belül, tehát szeptember 30-ig kellett benyújtani a létesítményi szintű fizikai védelmi engedély iránti kérelmet az Országos Atomenergia Hivatalhoz. Ez szeptember 24-én megtörtént. Október 9-én pedig a társaság beadta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz is a villamos létesítésiengedély-kérelmet is, miután teljesítette az elvi engedélyben rögzített feladatokat. A hivatal november 19-én kiadta az engedélyt.

– Az engedély kiemelt jelentőséggel bír az új blokkok mint villamosenergia-termelő egységek létesítésének megkezdése kapcsán – mutatott rá a kommunikációs igazgató.

Az Országos Atomenergia Hivataltól novemberben a felvonulási terület több épületének megvalósítására is engedélyt adott, előbb a betonkeverő üzem létesítménykomplexuma, majd az acélszerelvények összeszerelési és raktározási területe kapta meg az építési engedélyt.

– Várakozással és bizakodással nézünk az újesztendő elé. Nagyon felkészült, fiatalos, lendületes csapattal dolgozunk. Cégünknél az átlagéletkor nem éri el a negyven évet. Munkatársaink mintegy fele paksi, de nagyon sok a környékbeli is. Ez jelzi számunkra, hogy az itt élő fiatalok perspektívát látnak abban, hogy a Paks II.-nél dolgozzanak. Itt valósul meg az évszázad hazai beruházása. Szeretnénk ezt minél több hazai szakemberrel együtt dolgozva megvalósítani, ezért szükségünk van a szakemberekre és a fiatalokra is. – összegezte Mittler István.