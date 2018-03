Enyedi János és Polgár Zoltán Paks Tisztes Polgárai lettek

Évtizedeken át tették a dolgukat sokszor észrevétlenül, de mégis felfigyeltek rájuk. Enyedi János ötven éven át dolgozott a vendéglátásban, Polgár Zoltán a mezőgazdaságban. Ők Paks új tisztes polgárai, a város önkormányzata által adományozott elismerést március 15-én vették át Szabó Péter polgármestertől.

Enyedi János életében mérföldkő az idei év, éppen 70 esztendős, ötven éve érkezett Paksra, friss vendéglátós szakmunkás bizonyítvánnyal a zsebében, 25 éve kezdett dolgozni a Dunakömlődi Halászcsárdában, ahonnan januárban búcsúzott. Azt mondja, a hetven évet tisztelni kell, elérkezett az ideje, hogy befejezze az aktív munkát, több időt töltsön a családjával. Paks – ahogy mondta – természetesen az otthonává vált, de szeretettel, nosztalgiával gondol szülőfalujára, Varsádra. Tizedik gyermek volt a családban. A gyönki gimnáziumban érettségizett, amire máig büszke. Akkoriban kalapot emeltek az érettségizettek előtt, ezért sokakat meglepett, hogy tehetséges, jó sportoló fiatalként a pincér szakmát választotta. Az idő azonban őt igazolta, mint mondja: úgy tűnik, ezzel a hivatással egymásra találtak. – Minden munkahelyemen jól éreztem magam, szerettek a vendégek és én is szerettem őket – fogalmazott. A gyerekkori indíttatás adott alapot a becsülettel eltöltött évtizedekhez. Vallásos, katolikus, székely családba született, ministránsként minden nap megfordult a templomban. – A tisztelendő úrtól megtanultam, hogy a világ legnemesebb dolga a szolgálat, ehhez a szüleimtől a szorgalmat és kitartást tanultam – mondta annak kapcsán, hogy ötven év alatt csupán három munkahelye volt: az abban az időben nyílt Paksi Halászcsárda, az Anna Presszó, majd a Dunakömlődi Halászcsárda. – Igen nagy megtiszteltetést, amikor megtudtam, azt sem tudtam, hol vagyok. Kívánom sok embernek, hogy legyen hasonlóban része – fogalmazott annak kapcsán, hogy neki ítélte a város önkormányzata a Tisztes polgár címet.

– Ezt az érzést nem lehet elmondani, ezt át kell élni – fogalmazott a másik díjazott Polgár Zoltán is, aki apró gyerekként került Paksra, de azóta annak minden rezdülését, változását nyomon követte. Mezőgazdasági üzemmérnök, sertéstenyésztő szakmérnök, borász, országos borbíró. Munkáséveit – 40 évet – a Paksi Dunamenti Egyesülés Mezőgazdasági szövetkezetben töltötte, nyugdíjazásáig a sertéstelepet vezette. Szőlészettel és borászattal 1973 óta foglalkozik, változó területű, saját ültetvényen termeli a szőlőt, s maga dolgozza fel. A borászatban területén és képezte magát: okleveles borbíró, rendszeresen vesz részt külföldi és hazai területi, megyei versenyeken. Az évek során egyre nagyobb szerepet vállalt Paks szőlészetével-borászatával kapcsolatos életében, alapító tagja a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének, ahol alelnöki tisztséget tölt be. Az egyesület ösztönzésére az önkormányzat finanszírozta a Sárgödör téren az ivóvíz-, a csatorna és villany és úthálózat kialakítását, ennek eredményeként a tér Paks gyöngyszeme lett. Az egyesület legnagyobb, önkormányzattal közös rendezvénye az Országos Sillerfesztivál, amit 10 éve rendeznek meg, ennek ötletgazdája és szakmai irányítója Polgár Zoltán. S nem meglepő, kedvenc bora is a siller. Fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy a paksi siller visszanyerje régi rangját. – Paksnak óriási értéke a siller, amit nem szabad veszni hagyni – hangsúlyozta Polgár Zoltán, akinek örömére egész családja – két lánya, négy unokája – Pakson él. – Meg kell találni a munkában az örömöt és tudni kell mások sikerének is örülni. Céltudatosan menetelni előre – fogalmazta meg hitvallását.