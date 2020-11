Pakson is elkezdődött a koronavírus-szűrés

November 20-án megkezdődött a szociális intézmények dolgozóinak tesztelése, a héten az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben és az egészségügyi intézményekben indult szűrés.

– A jelenlegi járványügyi helyzetben nagyon fontos állomás ez, az eredmények megmutatják a koronavírus terjedésének irányát, ütemét, a levont következtetések alapján megtehetők a szükséges intézkedések – mondta Szabó Péter paksi polgármester a TelePaksnak. A városban a tesztelés ezer és ezerötszáz közti munkavállalót érint.

Szabó Péter úgy tájékoztatott, hogy az iskolák ugyan már nem az önkormányzat fenntartásban működnek, a bölcsőde és az óvodák viszont igen. A városvezető bízik abban, hogy kedvezőek lesznek az eredmények, hiszen az intézmények működése azért is fontos, hogy a szülők dolgozni tudjanak. – Optimista vagyok, de az elmúlt időszak tapasztalatai, illetve az alapján, hogy sokan nem produkálnak tüneteket fertőzés esetén, sajnos számolni kell azzal, hogy várhatóak pozitív eredményű tesztek – tette hozzá a polgármester.

Beszámolt arról is, hogy a Paksi Életfa Idősek Otthonában pénteken, november 20-án harminckét munkavállalót teszteltek, aznap nem volt pozitív eredményű teszt. – A munkát hétfőn, november 23-án reggel folytatták, akkor az egyik munkavállaló koronavírustesztje pozitív lett. Mivel múlt héten dolgozott az illető, úgy határoztam, hogy az önkormányzat tesztelteti az otthon lakóit is saját költségen – mondta a polgármester, aki azt is hozzátette, hogy időközben újabb osztályok kerültek karanténba. A tanulók tantermen kívüli digitális oktatásban vesznek részt.

– Érintett a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hatodik, nyolcadik és negyedik osztályai, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola ötödik osztálya, valamint a Paksi Balogh Antal Katolikus Iskola első osztálya. A Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvodájában a Nyuszi csoportot kellett karanténba utalni az egyik óvodapedagógus kontaktjaként. Mivel az intézmény pavilonos elrendezésű, és az óvodapedagógusok figyelnek arra, hogy az egyes csoportok az udvaron se érintkezzenek, a többi csoport nem érintett – összegzett Szabó Péter.

