Pályázati projektek kerültek napirendre

Elindulhat a Generációk Parkja projekt, és az érvénytelen Zöld Város tervezői pályázatot újraindítaná Szekszárdon az ÉSZ-es gazdasági bizottság, amely hétfőn tartotta ülését. A tagok döntöttek arról, hogy átmenetileg, amíg megérkezik a pályázati plusz pénz, forrást biztosítanak az új orvosi ügyeleti központ, a mellé tervezett parkoló és egy új orvosi rendelő megvalósítására. A bizottság kérte a polgármesteri hivatalt, hogy haladéktalanul vegye előre a 2017 óta húzódó két iskolafelújítás, a Baka és a Dienes iskola korszerűsítésének ügyét, hogy a nyári szünetben elkezdődhessen az építkezés.

Szó volt az ülésen egy új rekortán pálya lehetséges helyszíneiről, így a Gróf Pál utcai régi focipályáról és a Dienes iskola melletti parkolóról. A bizottság a beruházáshoz szükséges 13 millió forint önrészt elfogadhatónak tartja, de a tagok abban nem biztosak, hogy a terep előkészítésére is van fedezet.

A bizottság nem támogatja azt az előterjesztést, amely az óvodai és iskolai étkezési díjak nyolc százalékos emeléséről szól. A megbeszélésen elhangzott, hogy a a piaci árnál már most is jóval magasabb a jelenlegi. Ezért a tervek szerint a következő tanévtől a szülőket is bevonva döntik el, hogy a megversenyeztetett szekszárdi cégek közül melyik biztosíthatja ezt a szolgálást.

– Értelmezési problémák és kommunikációs alapú megtévesztés zajlik az Egyfős Többség részéről. Az általuk említett beruházások több év előkészítési munka után – nyertes pályázatoknak köszönhetően – kaptak zöld utat. Az ÉSZ tagjai eddig csupán bojkottálni tudták a Generációk parkját és a Zöld várost is. Előbbinél már végezhetné a kivitelezést a nyertes vállalkozó, utóbbinál pedig a koncepció alapján készülhetne a terv – véli Ács Rezső polgármester.

– A két iskola felújítását a közbenjárásom segítségével tudjuk megvalósítani, ugyanis Süli János miniszter úrral történt tárgyalásom eredménye, hogy a szükséges önerőt sikerült megszerezni. Az ÉSZ nem csinál mást, mint variál az elindított projekteken, megakasztják a beruházásokat, ötletelnek, ezáltal húzzák az időt. Véleményem szerint a szekszárdiak nem erre szavaztak. 120 nappal vagyunk túl a választásokon, egy dolog, hogy az ÉSZ becsapta a választópolgárait, viszont ez a fajta politika egyetlen szekszárdi érdekét sem szolgálja – közölte a városvezető.