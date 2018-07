Pályázati támogatásokból szépítgetik Murgát

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Kétszer másfélmillió forintot kaptak az államtól, az adósságkonszolidációt követően, mert nem volt hitele a falunak, mondta Felkl Márton polgármester. Ebből az összegből utakat és járdát hoztak rendbe. Négy közfoglalkoztatottat alkalmaznak, akik árkokat pucolnak, útszéleket, járdákat tisztítanak, szépítik a falut. Helyben munka kevés van, ezért aki tud, eljár dolgozni.

A reggeli, délelőtti órákban több buszjárat is érinti a falut, de nagyon hasznos a falugondnoki busz is, mert ha kell, orvoshoz, sőt még bevásárolni is elviszi a helyieket, a szociális étkezés miatt ugyanis naponta jár Hőgyészre. Reggel pedig óvodásokat, iskolásokat szállít.

Amire lehet, arra pályáznak, mondta a polgármester. Fűnyírót, kis traktort korábban vettek abból a 2,2 millió forintból, melyet felzárkóztatási pályázattal nyertek el. A közművelődési pályázaton az internetes helyiséget és a könyvtárat újították fel, illetve van saját orvosi rendelőjük is.

Csütörtökönként helybe jön a háziorvos. Amennyiben valakinek egy másik napon sürgősen kellene ellátás, az számíthat a falugondnoki buszra. A művelődési ház külső tatarozását is támogatásból oldották meg. Önerővel együtt tizenhatmillió forintot költhetnek út és járda felújítására. Ebből a pénzből az ingatlanok előtti utakat is szeretnék helyre hozni.

A szociális tűzifára is most kell beadni a pályázatot, tavaly hét család kapott tizennégy köbméter tűzifát, ami nagy segítség volt mindnyájuknak.

A Leader programnak köszönhetően négy térfigyelő kamerát sikerült a település legforgalmasabb részein felszerelni. Ennek köszönhetően jobb lett a közbiztonság is.