Pályáznak az óvoda bővítésére és bekötő utak aszfaltozására

Az idén is sikerrel zajlott le a Mi napunk elnevezésű program a községben. Más eredményekben is bíznak, legalább 10-15 éves problémát szeretnének megoldani a Fürged–Kecsege–Tamási összekötő út megépítésével, amelyre kitartóan pályáznak.

A hagyományos Mi napunk keretében igyekeztek az idén is színvonalas programot összeállítani, mondta Barkóczi József polgármester. A július 27-én, szombaton megtartott rendezvényen bemutatták a közmunkaprogramban készült termékeket is. A varrodában egyebek mellett táskákat, munkaruhákat készítenek. Emellett a település 39 hektáron gazdálkodik, elvileg hetven közmunkással, bár a gyakorlatban nincsenek ennyien, mert sokan elhelyezkedtek az úgynevezett elsődleges munkaerőpiacon. Ennek természetesen nagyon örülnek, tette hozzá a polgármester, de megnehezíti a gazdálkodást. Ugyanakkor még mindig érdemes a Start! közmunkaprogramban termelni. Bemutatták a saját földön megtermelt paprikát, paradicsomot, sárgarépát, burgonyát, hagymát. A termékek egy részét felhasználja a település konyhája, a szociálisan rászorulók is kapnak belőle, a maradékot pedig értékesítik.

Az óvoda bővítéséhez a Magyar falvak program keretében pályáznak 130 millió forintra. Korszerűsíteni is kell az intézményt, mert a 60-as években épült, és már nem felel meg a kor követelményeinek, ráadásul a bővítésre is igény van. Ezen kívül szeretnének – ahogy a polgármester fogalmazott – egy faluszolgálatost is beállítani, eddig ugyanis még nem volt falugondnok Fürgeden. Továbbá egy fél kilométer hosszúságú, nagyon rossz állapotban lévő belterületi út rendbehozatalához is remélnek forrást. Az egyik szakaszra már be is adták a Belügyminisztériumhoz a pályázatot, a másik felének felújítására a Magyar falvak programtól várnak támogatást. A pályázatok összege, 15-15 millió forint.

Legalább 10-15 éves problémát orvosolna a Fürged–Kecsege–Tamási összekötő út, amelynek kiépítésére már kaptak ígéretet. Hasonlóan fontos lenne a Fürgedet Nagyszokollyal összekötő, állami tulajdonban lévő mellékút kiépítése is.

Már nyert a negyvenmilliós pályázatuk, amelyet a helyi piac létrehozására adtak be. Szeptemberben el is készül. Azt követően heti rendszerességgel lesz piacnap a faluban. Nagyon szép környezetben, a víztorony körül építik fel a pavilonokat. Eredményesen pályáztak az egészség- és szabad­időpark kialakítására is. A szabadtéri sporteszközök már a helyükre is kerültek. Most éppen egy 200 méteres futókör kialakítása folyik, amely akár heteken belül elkészülhet. Az alapok készen vannak, erre kerül a futófelület. A sporteszközöket ingyen kapták, a futókör kiépítéséhez ötvenszázalékos önerőt kellett biztosítani.

Hatodik ciklusban polgármester Barkóczi József, aki kérdésünkre elmondta, ősszel ismét megméretteti magát, mert még nem sikerült mindent megvalósítani, amit megígért. Ilyen a már említett két bekötő út, amelyek létfontosságúak a település számára.

Bepótolják

Egy órakor lépett fel a mulatós zenét játszó Henna és Sihell Ferry együttes, majd R-Stone játszott slágereket, új feldolgozásban. Őket követte Tabáni István a maga megszokott stílusával, majd Barkóczi József és Szabó Adél következett, akik magyar slágereket énekeltek. Végül Vastag Csaba műsora zárta a programot. Nem lehet egy vagy két produkciót kiemelni a többi közül, mert minden fellépő megérdemelten aratott nagy sikert. Senki sem távozott üres gyomorral, a sertéspörköltet az önkormányzat finanszírozta.

A szabadtéri bált ugyan elmosta az eső, de ami késik, az nem múlik, az eseményt szeptemberben pótlólag megtartják.