Pályáztak, nyertek, kisbuszt vehettek

Nem állt meg az élet a járvány idején sem Pörbölyön. Sipos Lajos polgármester elmondta, a napokban fejezik be a temetőhöz kapcsolódó járdafelújítást, aminek a teljes költsége ötmillió forint. A helyiek a faluprogram keretében adtak be pályázatot és a költségek nagy részét meg is nyerték. Szintén a faluprogram keretében pályázott sikeresen az önkormányzat egy kilenc személyes kisbusz vásárlására is. Azóta a járművet meg is vették és már „munkába is állították”. Az ebédet hordják ki vele azoknak, akik a járvány ideje alatt ezt igényelték, illetve a szociálisan rászorulóknak.

Sipos Lajos polgármester elmondta, a településnek ez az első ilyen jellegű járműve, a terveik szerint ennek segítségével szállítják majd orvoshoz, kivizsgálásra a rászorulókat, és a különböző beszerzéseket intézik a falu intézményeinek. Az óvodában is elkezdték a nyárra tervezett felújítási munkákat, és közben fertőtlenítenek is.

A településen koronavírussal fertőzött személy nincs, néhányan vannak házi karanténban, ők külföldről jöttek haza.