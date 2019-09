Pancsolók és homokozók várják a kisgyermekeket

A város igyekszik valamennyi szekszárdi gyermek és fiatal számára mind jobb intézményi, ellátási feltételeket teremteni – jelentette ki Ács Rezső tegnap a megújult Városi Bölcsőde átadásakor. Szekszárd polgármestere elmondta, hogy ezelőtt hat évvel ugyanitt már bővítés zajlott le.

– Ez alkalommal a régi épületrész teljes felújítása zajlott le – folytatta Ács Rezső. – A munkák megvalósításakor szem előtt tartottuk a hosszú távú fenntartás biztosítását is. Ennek érdekében az épületet napelemekkel szereltük fel, így a működtetés olcsóbbá válik.

– Napelempark, víz– és hőszigetelés, nyílászáró csere, új villamoshálózat, radiátorok cseréje, festés, az udvaron két kerti tároló–vizesblokk, négy pancsoló, két új homokozó, térburkolat, füvesítés és több játék – sorolta Tamás István, a kivitelező T-Build Kft. ügyvezető igazgatója.

Az építés és energiaellátás–korszerűsítés megkövetelte 140 millió forintot, valamint az eszközbeszerzésre elkülönített 10 millió forintot teljes egészében a TOP pályázati rendszerből finanszírozta az önkormányzat.

Mészárosné Wittmer Boglárka intézményvezető közölte: a nebulók eddig is szerették bölcsődéjüket, ám ez az érzés most erősödik, amint igénybe veszik az udvaron elhelyezett, új játékokat.

Ás Rezső arra is felhívta a figyelmet: a város sokat tett annak érdekében, hogy a fiatalok számára egy minden alkotóelemében vonzó települést mutasson fel. Ennek a törekvésnek meg is van az eredménye, például a korábbihoz képest egyre többen vásárolnak lakást Szekszárdon, ahol egyre több a kisgyermek. Az is fontos szempontja ennek az átfogó fejlesztésnek, hogy a megyeszékhelyen belül is mindenki találjon bölcsődét, óvodát és iskolát saját lakókörzetében vagy annak közelében.

Borítókép: A teljes körűen megújult Szekszárdi Városi Bölcsőde átadása az intézmény udvarán