Palásti Lajos Erik javuló helyzetről tudósított Pekingből

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy Palásti Lajos Erik jelenleg a világ egyik legbiztonságosabb országában vészeli át a járványveszélyt. Különös módon ez az ország nem más, mint Kína, a vírus bölcsője. Szekszárdi születésű honfitársunk a fővárosból, Pekingből juttatta el szerkesztőségünkbe helyi tapasztalatait.

Azt előre lehet bocsátani, hogy a két hónappal ezelőtti állapotokhoz képest Kínában jelentős a változás. Január legvégén, a járvány kitörésekor Palásti Lajos Erik arról tudósította lapunkat, hogy nagy a pánik az országban. Az emberek féltek, a maszkokat elkapkodták, nagyon kevesen mentek ki az utcára, a tömegközlekedési eszközök forgalma jelentősen csökkent.

– Korlátozások jelenleg is vannak, de már ki lehet menni az utcára – mondta el lapunknak Palásti Lajos Erik. – Járhatunk éttermekbe, ám egy asztalhoz legfeljebb hárman ülhetünk. Sportolhatunk a parkokban, de ügyelnünk kell arra, hogy másoktól kellő távolságban legyünk. Az iskolák még zárva vannak, viszont sok intézmény és hivatal már nyitva van.

Mindent összegezve, személyes tapasztalatom szerint kijelenthető, hogy Kína gyakorlatilag kordában tartja a járványveszélyt. Ellenőrizhetetlen hírek keringenek arról is, hogy közeledik a második fertőzési hullám és várható egy harmadik is. De itt, Pekingben az emberek a korábbi időszakhoz képest jóval nyugodtabbak.

Minek köszönhető ez az eredmény? Szekszárdi honfitársunk szerint Kína felismerte azt, hogy a járványt megfékezni, valamint a gazdasági károkat erőteljesen csökkenteni csakis szigorú intézkedések meghozatalával és betartásával lehet. Az ország vezetése pontosan így járt el, az előírásokat pedig a lakosság is fegyelmezetten tudomásul vette. Pekingben is minden épület, negyed, körzet rendelkezik egy ügynevezett irányító testülettel. Maszk nélkül senkit sem engednek ki a lakóépületből.

A járvány egyébként Kínában, Pekingben is maradt központi téma. Ugyanakkor gyakorlatilag mindenki tudja, hogy mit kell tennie a helyzet javítása, a veszély megszüntetése érdekében.

Most sok kínai tart a külföldiektől, azt hiszik, fertőzöttek

A felelőtlen viselkedést nemcsak a kormány, hanem a lakosság is szigorúan megrója – mondta Palásti Lajos Erik. – Két hete, hétvégén egy csapat kínai és külföldi fiatal maszk nélkül táncolt, ivott és piknikezett az egyik fővárosi parkban. A csoportról készült képeket rögtön feltöltötték az egyik népszerű kínai mikroblogra. Óriási botrány kerekedett, ami sajnos idegenellenességet is gerjesztett. A pekingi kormány válaszul újra szigorította a korlátozásokat. Az idegenellenességet időnként jómagam is érzékelem. A kínaiak tudják, hogy külföldön a járvány már nagyobb probléma, mint náluk. Ezért sok kínai tart a külföldiektől, azt hiszik róluk, hogy fertőzöttek. Előfordul, hogy – főleg az idősebbek – nem mernek beszállni velem együtt a liftbe…