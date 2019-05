Pár egyszerű algoritmussal kordában tartható a játékfüggőség

Köztes átmenetek címmel nyílt kiállítás Dombóváron, amely a drog és más függőségek káros hatásaira hívja fel a figyelmet.

Az interaktív prevenciós kiállítás megnyitóján Vágó Piros ismert rádiós műsorvezető beszélgetett szakemberekkel. Az egyik legaktuálisabb témában Fekete Zsombor videójáték tervező osztotta meg gyakorlati tanácsait, amelyet szülőként otthon is eredményesen alkalmaz. Mindenki számára ismerős az alapszituáció, amikor a gyerek már több órája ül a számítógép előtt, a szülő pedig megpróbál határt szabni a játéknak, kevés sikerrel. A gyermeket teljesen beszippantja a virtuális világ, elveszíti az időérzékét, és módosult tudatállapotba kerül.

Három-négy egyszerű algoritmussal könnyen kezelhető a szituáció. Az első, hogy a szülő tudja meg pontosan, hogy hol vannak az exitpontok, vagyis milyen időegységenként van vége egy-egy játékrésznek, mikor tud a csemete kiszállni a játékból. Nem időintervallumban kell gondolkodni, hanem a játékban alkalmazott időegységekben. Tehát a játékidőt, három kör, vagy egy meccs, vagy hasonló idejére kell megengedni. A második pont a közös tervezés: mit gondolsz, egy menő srác hány órát tölt el egy nap videójátékkal? Szerinted abba a három órába hány kör fér bele? Mi az, amit még szeretnél ma csinálni? Így elérhető, hogy maga a gyermek szabja meg a határt. Ám ezzel még nincs vége, ellenőrizzék és tartassák is be a megbeszélteket. A harmadik, talán legfontosabb pont, hogy ne engedjék el a gyermek kezét. Tervezzenek be közös programokat, ami lehet kirándulás, közös filmnézés vagy foci, de akár közös számítógépes játék is. Beszélgessenek vele minden nap legalább tíz percet, és ez valódi, tartalmas beszélgetés legyen.