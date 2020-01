Párizsban lehet Benit sikerrel megműteni

Összefogott Paks egy öt- éves kisfiúért, Beniért, ám még mindig jócskán elkél a segítség. A gyermek állapotáról az édesanyja, Rózsa Beáta beszélt.

Beni január végén lesz hatéves, ám mostanra már rendkívül sok időt töltött kórházban. A számtalan vizsgálat mellett két műtéten is átesett. Az édesanyja, Rózsa Beáta elmondta, hogy a kisfiúnál négy hónapos korában egy injekció hatására szemmozgató- és arcizombénulás alakult ki. Azóta folyamatosan járják a különböző egészségügyi intézményeket. Beni másfél éves volt, amikor Budapesten a Tűzoltó utcai gyermekklinikán egy átfogó MR-vizsgálat során kiszűrték, hogy a bénuláshoz Arnold-Chiari szindróma is társul. Ez egy olyan veleszületett rendellenesség, amelynél a kisagy egyes részei a gerincvelő koponyából való kilépés helyén betüremkednek az öreglikba, ezáltal pedig elzárják vagy korlátozzák az agyvíz áramlásának útját.

Beni a betegség miatt neurológia megfigyelés alatt áll, a szemét pedig már két alkalommal próbálták műteni, ám egyik sem vezetett eredményre. Sőt, az első beavatkozás során megállt a kisfiú szíve, ezért újraélesztésre volt szükség, illetve az is kiderült, hogy Beni rosszul tolerálja az altatást, ezért minden ezzel járó vizsgálat kockázatot jelent. A második, debreceni műtét után azt tanácsolták a családnak, külföldön keressenek megoldást, mert ott áll rendelkezésre olyan eszközpark, amellyel lehetséges a sikeres eljárás.

Az édesanya megosztotta a problémájukat a Facebookon, bízva abban, hogy az ismerősei közül valaki iránymutatást tud adni. Felmerült Bécs és München lehetősége. Bea elmondta, hogy születése után az egyik csecsemős nővér a szívébe zárta Benit, és az ő segítségével vették fel a kapcsolatot egy családdal, ahol az egyik gyermek ugyancsak ezzel a betegséggel küzd. Ők javasolták a párizsi Necker Gyermekkórházat. Ott el tudnák végezni azt a szemideg- és szemizomműtétet, amely elősegíti a kisfiú látásának megőrzését, úgy, hogy a neurológia betegségét is figyelembe veszik. Pécsi orvosi segítséggel számos vizsgálatot itthon végeznek el, ám a párizsi eljárás költségei még így is legalább húszmillió forintba kerülnek.

Rengeteg jótékonysági kezdeményezés indult a család megsegítésére. Süteményvásár és sportrendezvény bevételével is támogatták őket, jótékonysági licit indult a Facebookon, amelyhez továbbra is lehet csatlakozni, illetve a paksi adventi programok zárórendezvényein is gyűjtöttek számukra. Mostanra valamivel több mint hétmillió forint gyűlt össze. Az édesanya arról is beszélt, hogy sokszor elveszik a remény, persze csak néhány órára, aztán összekapja magát. A támogatók pedig nemcsak anyagi segítséget jelentenek számára, hanem rengeteg lelkierőt is adnak.

Bea egyébként a Paksi Atomerőmű Műszaki Igazgatóságán dolgozik, és emellett huszonhárom éve önkéntes segítő. Reggelente elindítja a családját – Beni mellett még egy húsz és egy hároméves gyermeke van neki és a párjának –, és a munkán túl rászoruló családoknak visz adományokat, szervezi meg a segítséget. – Nehéz azt mondani, hogy most nekem van szükségem erre – mondta, hozzátéve, hogy nem tud elég hálás lenni az adakozóknak, és bár most még nagyon távolinak tűnik, reméli, hogy hamarosan a hiányzó 13 millió forint is összejön.