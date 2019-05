Pártok vitája a közlekedés és a bérek kérdéseiről

Demeter Márta, az LMP társelnöke a párt mai tolnai sajtótájékoztatóján bírálta a közlekedés állapotát. Horváth István országgyűlési képviselő reagált.

A „blöffkormányzás” miatt a szolgáltatások a közlekedés terén is lerohadtak – jelentette ki Demeter Márta, az LMP társelnöke a párt keddi tolnai sajtótájékoztatóján. Szerinte a közlekedésben óriási szakemberhiány alakult ki, főként az alacsony bérek és a rossz munkakörülmények okán. Az uniós választás tétje is az, hogy bevezessék a közös európai minimálbért. A párt kezdeményezi egy új típusú, korengedményes és -kedvezményes nyugdíjrendszer bevezetését, a közlekedési dolgozók számára is. Hohn Krisztina, az Új Kezdet alelnöke, az LMP frakció tagja elmondta: a kistelepülések infrastruktúrájának javítása nélkül nem akadályozható meg az egyre nagyobb elvándorlás. Fontos, hogy a buszjáratok bemenjenek a kisebb falvakba is, hogy az ott élők se essenek ki a közösségi közlekedés vérkeringéséből.

– Kampány van, az LMP nyilatkozata is csak ennek szól – reagált az elhangzottakra Horváth István, Szekszárd és térsége fideszes országgyűlési képviselője. – Múlt heti adat, hogy az uniós átlag fölött, 5,3 százalékkal nőtt a magyar gazdaság az első negyedévben, és minden ágazatban lépésről lépésre emeljük a béreket. Rossz vége lenne, ha Brüsszelen múlna a magyarok bére. Ami a kistelepüléseket illeti, tudatos falurombolást a baloldal végzett kormányzása idején. Ezzel szemben mi elindítottuk a Magyar falu programot, amelynek célja az ötezer lakosúnál kisebb településen élők életminőségének javítása: idén 150 milliárd forint jut egyebek mellett a közszolgáltatások fejlesztésére és az utak javítására. A közúti közösségi közlekedés fejlesztése és az utasok magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében pedig megkezdődött az a folyamat, aminek eredményeként egyetlen állami társaság végzi az autóbuszos közösségi személyszállítást – tette hozzá Horváth István.