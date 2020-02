Passzok szeretettel, egy tolnai sráctól

Kevés Tolna megyei születésű labdarúgó büszkélkedhet NB I-es bajnoki címmel. Közéjük tartozik a tolnai Rubold Péter is, aki zöld-fehér és lila-fehér színekben is vezéregyéniség tudott lenni. Életéről nemrég a Mözsi Népfőiskolán beszélt, ahová színművész bátyja, Rubold Ödön is elkísérte.

– Szeretettel passzold a labdát! – Ez a Rubold Péter-i kiszólás jól jellemzi a Tolnáról indult futballista játékfelfogását. Kiemelkedő játékintelligenciájú, rúgótechnikájú, elegáns stílusú középpályás volt, akire a pályán és azon kívül is felnéztek. Jellemző: annak ellenére tudott csapatkapitány lenni Újpesten, hogy néhány évvel korábban az „ősellenség” Ferencvárosban rúgta a labdát.

Bő tizenöt évvel azelőtt, hogy aranyérmet szerzett az NB I-ben az Újpesttel, egy tehetséges tolnai srác, – aki „olthatatlan vágyat” érzett a futball iránt, és titokban a zongoraórák helyett is focizni járt – a Bácsi kérem, hol lehet itt focizni? című tehetségkutatón a kiválasztottak közé került. Nem sokkal később el is indult a futballkarrierje. Részben édesapja közbenjárásának köszönhetően, aki egyébként nem igazán volt oda a sportért.

Peti 15 évesen a Fradihoz került, és élt is a lehetőséggel. Hamar befocizta magát az ifi egyes csapatba, amellyel bajnok is lett. Az érettségi után pedig már a felnőtt keretben találta magát, olyan futballisták között, mint Ebedli, Nyilasi, Bálint… Az edző pedig: Dalnoki Jenő.

NB I-es meccsen először 19 évesen, csereként lépett pályára. Mint mondta, azóta sem emlékszik semmire abból a 30 percből.

Húszéves korában súlyos térdsérülést szenvedett, ami egész sportpályafutására rányomta a bélyegét. De azért futballozott katonaidejében is. A katonaválogatottal olyan egzotikus helyre is eljutott, mint Mozambik, ahol kígyók is voltak a pályán. A sereg után nem sokkal visszatért a Fradihoz. Nem volt könnyű a visszaút a kezdő csapatba, de megcsinálta. A ferencvárosi évek után maradt zöld-fehérben, de már Győrben, ahová a „Mágus”, Verebes József hívta. Péter azt mondja, ott érezte először, hogy érdemes futballistának lenni. Csodálatos éveket töltött ott, Verebes emberként is nagyszerű volt, felszabadult légkör uralkodott, teltházas meccseket játszottak, csapatkapitánnyá is választották. Csak a bajnoki cím nem jött össze.

Győr után ismét a fővárosba hívták, ezúttal az Újpesthez. Ott érte el legnagyobb sikerét: a csapat vezéreként, a góllövésben és a gólpasszok terén is jeleskedve 1990-ben bajnok lett a lila-fehérekkel.

A futballcsukát 33 évesen, 1992-ben akasztotta végleg szögre. Úgy érzi, hogy 15 éves labdarúgó pályafutásából kilenc év a ténylegesen értékelhető. Mintegy kétszázötven élvonalbeli mérkőzést, számos nemzetközi kupameccset játszott. Egy bajnoki aranyat, két ezüst- és egy bronzérmet szerzett, nyert Magyar Kupát is. Olimpiai válogatott kerettag volt. Olyan nagyságokkal találkozhatott, dolgozott, vagy épített ki baráti kapcsolatot, mint Albert Flórián, Baróti Lajos, Kovács Ferenc, vagy épp Puskás Ferenc.

A 20 éves korában megsérült térde soha nem jött teljesen rendbe, azt a lábát nem lehetett nagyon terhelni. Ha nincs a sérülés, talán még fényesebb Rubold Péter karrierje. Ő mindenesetre úgy fogalmazott: van hiányérzetem.