Ma tartották meg a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete nyitó konferenciáját a szekszárdi Garay gimnázium dísztermében. A programsor előadásokkal, nyílt napokkal, kerekasztal beszélgetésekkel folytatódik.

Ne legyen megbélyegezve az a gyerek, akinek a fejlődése eltér az átlagostól. A pedagógus szakmából száműzni kell a normális kifejezést, hiszen a norma mindig változik. Amikor egy gyereknél azt vizsgálják, hogy miben tér el az átlagostól, akkor nemcsak arra kell koncentrálni, hogy miben marad el, hanem arra is, melyek azok a területek, amelyeken kiemelkedő, és amelyekre alapozva egyénileg lehet fejleszteni. Egyebek mellett erről is beszélt Csépe Valéria akadémikus kutatóprofesszor, miniszteri biztos a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete nyitó konferencián hétfőn a szekszárdi Garay gimnázium dísztermében.

A jelenlegi osztálylétszámok, és feszes tanmenet mellett is kivitelezhető, hogy a gyerekekkel egyénileg foglalkozzanak. Éppen azok a digitális eszközök a megoldás kulcsai, amelyek használatától ma még sokan óva intik a fiatalokat. A lassabban fejlődők felzárkóztatására, az átlagos és a kiemelkedő képességűek fejlesztésére ugyanis egyaránt alkalmasak, hiszen olyan elven működhetnek, mint egy számítógépes játék. Szinteket kell teljesíteni. Ehhez természetesen szüksége van a 21. századi követelményeknek megfelelő eszközrendszerre az iskoláknak, de továbbra is nélkülözhetetlen a pedagógus szakértelme. Vagy ahogy Csépe Valéria fogalmazott, a kütyü, a könyv és a tanár egységet alkot. A követelményrendszert pedig szerinte a tipikusan fejlődő gyerekek képességeihez kell igazítani, nem a kiemelkedően teljesítő 10-15 százalékhoz. Nélkülözhetetlennek tartja a társadalmi szintű szemléletváltást is. El kell fogadni, hogy a változatosság csodálatos, ugyanez igaz az agyi változatosságra is.

A közös nyitó konferencia után a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete ma valamennyi megyei tagintézményben – Bonyhádon, Dombóváron, Pakson, Szekszárdon és Tamásiban – előadásokkal, nyílt napokkal, kerekasztal beszélgetésekkel folytatódik. Király Gabriella, a megyei szakszolgálat főigazgatója elmondta, a cél az, hogy kitárják a kapuikat, bepillantást engedjenek a szakszolgálat működésébe, és közelebb hozzák egymáshoz a szakma képviselőit. A rendezvényekre egész héten várják az érdeklődőket.

Borítóképünkön: Csépe Valéria a személyre szabott oktatásról beszélt