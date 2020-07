Pezsgő élet a Holt-Duna partján versennyel, játékkal, diszkóval

A Bogyiszló Jövője Alapítvány a helyi önkormányzattal közösen szervezte meg a szombati Holt-Duna Partit, más néven Liberty partyt, immár harmadik alkalommal. Az esemény a Református templom alatti szabadidőparkban zajlott.

A rendezvény középponti eleme a sütőverseny volt, tárcsán vagy grillen lehetett a szabadban húsételeket készíteni. Erre elsősorban az alapítvány kalandtáborán résztvevő gyerekek családjait várták, és persze más helyi érdeklődőket is. A versenyre kilenc csapat jelentkezett, köztük a Csakajava elnevezésű baráti társaság tagjai is, akik az idei megmérettetésre is nagy reménnyel készültek: az előző kettőt ugyanis ők nyerték.

– Szakács a végzettségem, de ’96 óta büfézek, kocsmám van. Mindegyik versenyt komolyan vettük, így van ez a mostanival is – mondta a csapat vezetője, Valdraf József.

Bár az első versenyen mindenki azt süthetett, amit akart, a másodiknak a cukkini volt a témája, az ideinek pedig a tojás és a gomba. A Csakajava csapat például az elkészített ételeik, mint például a krémsajttal töltött, baconbe göngyölt gomba, a tojásos lecsóval töltött rostélyos mellé saját maguknak csirkeszárnyakat, combokat sütögettek, hogy a verseny ideje alatt legyen mit enniük.

Nevezési díj nem volt, és a csapatoknak maguknak kellett hozniuk az ételek alapanyagait, valamint a tárcsás, grilles sütőket is.

– Szerettük volna kicsit felpezsdíteni a településen a nyarat a Holt-Duna Partival – mondta Németh Ágnes az alapítvány egyik tagja, az esemény szervezője. A járványügyi szabályok nem befolyásolták a rendezvényt, bőven ötszáz fő alatt vagyunk. Ez egy családi-, baráti összejövetel, ezért semmilyen szigorú szabályt nem hoztunk.

Az eseményen a gyerekek pónin lovagolhattak, használhatták az ugrálóvárat. Volt arcfestés és csillámtetkó, büfé, a felnőtteknek sörivó és fröccspong verseny, ők mehettek a gamer sátorba is, ahol számítógépes játékok várták őket, este pedig diszkózhattak Pike Dj zenéjére, immár a verseny eredményének tudatában, amely a következőképpen alakult. Az első ismét a Csakajava lett, a második a Szigeti Harcosok, a harmadik pedig az SPB csapata.

A Szigeti Harcosok a szarvasételükkel vitték volna a prímet, ám a Csakajava a sokszínűségével lenyűgözte a zsűrit. A nyeremények között szerepelt sütőtárcsa, grillkészlet, sütőlap, nyársak, gázzsámoly.

A zsűri tagjai Boros István és Sass Erika, egy fővárosi ételbár tulajdonosai, Jóföldi Mária, az alapítvány alapítója, valamint díszvendégként Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke.