Polgárőr járőrök is segítik a vírus elleni küzdelmet

A tolnai polgárőrség is rendelkezik szolgálati gépkocsival, aminek most különösen nagy hasznát veszik. Mint a szervezet elnöke, Szilák Henriette elmondta, az idősebb polgárőröket ugyan nem osztják be szolgálatba, de 5-6 fiatal, illetve középkorú rendszeresen járőrözik a város utcáin. Ha csoportosulást látnak, kérik a távolságtartást, egyes kiszolgálóegységekben ellenőrzik a fertőtlenítés gyakoriságát, és segítik a lakosságot, amiben csak lehet. A közterületek szemmel tartása most a fő feladatuk. Az idősek közvetlen ellátásában egyelőre nem vesznek részt – ebédhordás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés – mert azt, az alpolgármester, Berta Zoltán tájékoztatása szerint az önkormányzat el tudja látni.

Jövőre lesz húszéves a tolnai polgárőrség. Eleinte gyalogosan járőröztek – sokszor rend­őrökkel együtt –, aztán megkapták a munkájukhoz szükséges járművet. Jelenlétük fontos, „békeidőben” is, például a rendezvények biztosításánál, és most, a koronavírus elleni küzdelemben is.