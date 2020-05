Polgárőrök: új vezetéssel, a régi elhivatottsággal

Tavaly nyár óta újonnan választott vezetőséggel, de változatlan elhivatottsággal tevékenykednek a tolnai polgárőrök, akik tavaly átlagosan fejenként 143 órányi szolgálatot adtak.

A 2001-ben alakult Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület tavaly nyáron tartott tisztújító közgyűlése óta új elnökség irányítja a szervezetet. Az új elnök, Szilák Henrietta édesapjától, dr. Szilák Mihálytól vette át a stafétabotot. Az egyesület elnökségének további két tagja Bánhegyi Tamás szolgálatvezető és Schuck-Orbán Erika gazdasági vezető.

A szervezet létszáma tavaly óta bővült, az idei esztendőt 23 fővel kezdték. Tavaly mindösszesen 2762 órányi szolgálatot adtak a polgárőrök – derül ki a szervezet 2019. évi beszámolójából.

Járőrtevékenységük során többek között az üresen álló lakóházakra, a nagy forgalmú üzletek környékére, a játszóterekre, a Duna-parti szabad­időparkra fordítanak nagy figyelmet.

Öt éve lovas tagozatuk is működik, amelynek tagjai lovas fogattal a külterületeken járőröznek, és többek között az illegális hulladéklerakást, a fakivágást, a mezőgazdasági területeket és a tanyákat figyelik.

Rendszeresen látnak el a közterület-felügyelővel is közös szolgálatot, főként az illegális hulladéklerakásra, kóbor kutyákra, KRESZ-táblák állapotára, útburkolathibákra, veszélyes fákra koncentrálva.

A rendőrséggel közös szolgálatok során részt vettek körözött és eltűnt személyek felkutatásában és rendkívüli haláleset helyszíni szemléjén is.

Minden jelentősebb városi kulturális és sportrendezvény biztosításában részt vesznek, csakúgy, mint az óvodai, iskolai megmozdulásoknál.

Kiemelten kezelik a gyerekek közlekedésbiztonsági oktatását, több kerékpáros ügyességi versenyt is szerveztek.

Tavaly egy rendkívüli esemény során is szolgálatba kellett lépniük: októberben Mözsön kigyulladt egy családi ház. A tűzoltók kiérkezéséig négy polgárőr kezdte meg a tűzoltást, és a továbbiakban is segítettek a hivatásosok tűzoltóknak.

Problémát jelent, hogy a tagság életkora emelkedik. Az új tagok toborzása nem egyszerű, mert manapság kevesen vállalnak olyan feladatot, ami sokszor kényelmetlen, sok szabadidőt elvesz, de ellenszolgáltatás nem jár érte. Az sem segíti a polgárőrök munkáját, hogy egyre több és bonyolultabb az adminisztrációs kötelezettség.

A szervezet működéséhez támogatást nyújt a tolnai önkormányzat, az Országos Polgárőr Szövetség, valamint néhány helyi gazdálkodó szervezet. Ezek az anyagi források biztosították az egész éves zavartalan működést.