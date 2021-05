Potápi Árpád János emlékezett a megnyitón a magyar világutazóra

„Magukénak vallják a magyarok, a lengyelek, a szlovákok, de egy kicsit az osztrákok is.” Ezzel a gondolattal is érzékletesen jellemezte Benyovszky Móric különleges lényét Potápi Árpád János.

Ezt ne hagyja ki! Tizenöt éve hangzott el az őszödi beszéd – Hallgassa újra!

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára – egyúttal megyénk 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője – május 25-én a Benyovszky-emlékév fővárosban tartott megnyitóján, mint fővédnök mondott beszédet.

Egyebek mellett hangsúlyozta, hogy a kettős évforduló – a gróf 280 éve született és 235. éve halt meg – „alkalmat ad arra, hogy egy nyughatatlan lelkű, négy földrészen is megfordult magyar világutazóra, felfedezőre, kiváló hajósra és katonára emlékezhessenek tisztelői.”

Az államtitkár megyei illetősége arra is ráirányítja a figyelmet, hogy Benyovszky Móric ugyancsak kapcsolódik, jóllehet áttételesen, szűkebb pátriánkhoz. Ismeretes, hogy Tengelicen található az a kastély, mely birtokosai a XIX. század második felétől a világutazó öccsének leszármazottai lettek. A kúriát a második világháborút követően államosították, de az utolsó családi tulajdonos, gróf Benyovszky Rezső haláláig, azaz 1953-ig a kastély északi szárnyában lakhatott. A Tolna Megyei Értéktár honlapján az olvasható, hogy „az épületet ma Kiss István szobrászművész családja lakja és gondozza.”

További kapcsolatot jelent az 1988-as Benyovszky-expedíció, melynek a Bátaszéken született és jelenleg is ebben a városban élő Rudolf László is tagja volt. A ma már nyugdíjas programozó, elhivatott székely családfakutató számára máig ható élmény a madagaszkári utazás: ugyanis társaival együtt ebben az afrikai szigetországban eredt az itt uralkodói címet nyert Benyovszky nyomába. A Tolna Megyei Népújság 1989. június 10-i lapszámában így nyilatkozott kutatása eredményéről: „Az idősebb emberek – igaz, egyre kevesebben – még most is emlegetik a »baron«-t, mivel a gróf Benyovszky kimondhatatlan számukra. Személyéről a helyi történelemkönyvek is írnak, bár enyhe meglepetésünkre lengyelként tüntetik fel a volt madagaszkári királyt. Remélhetőleg az általunk felállított emléktábla is segít valamit az ilyen pontatlanságok helyreigazításában, a tévhitek eloszlatásában.”

Képünkön: G. Németh György, a Benyovszky Nemzeti Bizottság és a Benyovszky Társaság elnöke, Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. elnöke és Potápi Árpád János

Fotó: MTI/Kovács Tamás