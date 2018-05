Potápi Árpád Jánost újra államtitkárrá nevezték ki

A Miniszterelnökség államtitkárává nevezte ki Potápi Árpád Jánost Áder János köztársasági elnök. Ahogy az elmúlt négy évben, úgy ebben a ciklusban is a nemzetpolitikáért fog felelni a 2. számú Tolna megyei választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, a Miniszterelnökségen a közvetlen felettese Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lesz, akivel az elmúlt években is együtt dolgozott. Elmondta, hogy nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, könnyen és jól tudtak együttműködni, és ennek szellemében folytatják tovább a munkát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Potápi Árpád János arról is beszélt, hogy számos projekt fut már most is, ezek tovább zajlanak. A következő hetek a szerkezeti, a szervezeti építkezésről szólnak, hamarosan pedig minden régióban tartanak nemzetpolitikai táborokat, amelyek lehetőséget nyújtanak a műhelymunkára is. Őszre derülhet ki, mik azok az elemek, amelyekkel kiegészítik a megkezdett munkát. – A cél, hogy négy év múlva egy minden szempontból erős magyar nemzet éljen a Kárpát-medencében – hangsúlyozta az államtitkár.