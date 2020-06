Pozitívum: a felhőbe írt recept bevált

Lecsengőben a járvány. Kezdődik a visszaemlékezések, összegzések időszaka. A tolnai helyzetről a város vezető háziorvosát, dr. Barna Györgyit és a gyógyszertárvezetőt, Pilisi Istvánt kérdeztük.

Volt a városban is koronavírusos beteg, de az esetszám elenyésző, ahogy az egész megyében. Kontaktvizsgálatra is alig volt szükség; majdnem hogy eseménytelenül csengett le a járvány Tolnán, az emberek fegyelmezettségének köszönhetően. Így összegezte a helyzetet dr. Barna Györgyi vezető háziorvos.

Persze ez a tavasz más volt, mint a többi. A karantén, a bezártság, a munkahelyvesztéstől való félelem sokakat megviselt.

– A könnyítések a legjobbkor érkeztek – mutat rá a doktornő –, akkor, amikor már közeledett a nyár, és mindenki ki volt éhezve a szabad mozgásra. Tény, hogy egy csomó egyéb vizsgálat, kezelés, kontroll elmaradt a COVID miatt. Úgyhogy türelmet kell kérnünk a nem COVID-os betegektől, akik hátrányt szenvedtek a járvány ideje alatt. Nem éri magát utol az egészségügy egyik napról a másikra. Szerintem igazából csak a nyári szabadságolások után, szeptemberre várható a helyrerázódás – teszi hozzá a szakember.

Arra is kitért a háziorvos, hogy a gondok mellett egy pozitív hozadéka is volt a koronavírusos periódusnak, mégpedig az online gyógyszerfelírás. Fellőtték a felhőbe a receptet, s azt, személyes érintkezés nélkül, a hozzátartozó is kiválthatta a nagymamának. Ám ez lehet, hogy változni fog, bürokratikusabbá, nehézkesebbé válik, okmányirodai regisztrációra, ügyfélkapus bejelentkezésre lesz szükség, ami sem az orvosnak, sem a betegnek nem lenne jó.

A gyógyszerésznek sem. Erről már a tolnai patikus, Pilisi István beszél. Úgy véli ő is, hogy ami bevált, ami egyszerű és működőképes, azt érdemes lenne megtartani. Most megjelent ugyan egy rendelkezés, hogy a veszélyhelyzet lefújása után még kilencven napig nem lesz változás e téren, de a továbbiakról még nincs információ.

– Nyüzsög a Tolna megyei gyógyszerészek közösségi hálón kialakított csoportja – mondja –, az országos kamara egyeztet az illetékes államtitkársággal. Jó volna, ha mihamarabb döntés születne a hogyan továbbról. Szeretnénk időben látni, hogy mire készüljünk. Kell-e okmányirodás regisztráció, feltöltött meghatalmazás, ki veheti át tehát a hozzátartozója gyógyszereit, és milyen módon?