Püspöki áldás érte a zombai keresztet

Felújították, és pénteken meg is áldották Zomba község 65-ös főút menti gótikus keresztjét. Molnár Péter atya elmondta: a régi kereszt már igen romos állapotban leledzett, és benőtte a gaz. Emiatt volt szükség a munkálatokra, melyeket az egyházközség világi elnöke, Molnár Gyula kezdeményezett, finanszírozott és végzett.

Amikor kilátásba került, hogy körülötte a terület térkő burkolatot kap, arra jutottak, hogy akkor magát a keresztet is meg kellene újítani, számolt be a fejlemények hátteréről Molnár Péter. Azt is kiemelte továbbá: a kivitelezésben önzetlen segítséget nyújtott a bátaszéki Görcs Péter restaurátor tanácsaival és gyakorlati munkájával egyaránt. Az ezáltal megújult, megszépült zombai keresztet a Pécsi Egyházmegye nyugalmazott püspöke, Mayer Mihály áldotta meg ma délután.

A szóban forgó gótikus keresztet egyébként még évszázadokkal ezelőtt, az 1700-as években állították. Ezeket a kereszteket hálából vagy fogadalomból szokták anno emelni, tájékoztatott Molnár Péter atya.