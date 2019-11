Ráhangolódtak a vetélkedőre

Már jól bevált hagyomány, hogy a Kincses Tolna Megye Értékvetélkedőre külön rendezvény készíti fel az erre jelentkező általános- és középiskolás korosztályt.

A Kincses Tolna Megye Értékhangoló immár negyedszer várta a diákokat. Kedden hat általános iskolai, szerdán tizenegy középiskolai csapat érkezett a Lovas Udvarházba. Az ifjú vendégeket az első napon dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és Kovács János, a település polgármestere, a második napon pedig Orbán Attila megyei közgyűlési alelnök köszöntötte, hasznos és eredményes ismeretszerzést kívánva.

A tanulók elsőként meghallgatták dr. Say István Értékek, természetesen című bevezetőjét. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke az általa vezetett testület munkájába engedett betekintést. Bajnoknak születünk? Ezt a kérdést már dr. Kovács Antal világ- és olimpiai bajnok cselgáncsozó válaszolta meg. Saját példáján keresztül mutatta be, hogy mi szükséges a sportban és az életben való helytálláshoz és sikerességhez. Mindenekelőtt az alázat és a rengeteg munka fontosságára hívta fel a figyelmet. Természeti értékek a Sió mentén címmel Schurk László természetvédelmi őr, illetve Somogyvári Orsolya biológus, az I. Béla Gimnázium tanára tartott előadást. Vincze Bálint fotós pedig Szép, szép, de hogyan? címmel és különleges hangulatú felvételek vetítésével a természetfotózás rejtelmeibe avatta be a fiatalokat.

A figyelem állandó szinten tartását követelő programok után nemcsak az ízletes ebédbe, hanem a levezetésképpen szervezett íjászatba is belekóstolhattak a tanulók. Az elkövetkező időszak tennivalóit alapvetően az ismeretek megőrzése és feladatlapok kitöltése jelenti, illetve természeti értékek felterjesztése a Tolna Megyei Értéktárba. A záró erőpróba tavasszal lesz Tengelicen.