Rászorulóknak gyűjtenek tanszert

Iskolaszer-adományokat várnak nehéz sorsú gyermekek számára Szekszárdon, Pakson és Simontornyán is. Az országos szintű jótékonysági akciót a Re-Formáló Egyesület szervezi.

Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának vezetője, Tolácziné Varga Zsuzsanna elmondta: a Re-Formáló szervezet felvállalta, hogy a tanszergyűjtést propagálja és koordinálja, s megkereste a szekszárdi intézményt, hogy lenne-e pont, ahova az adományokat be lehet vinni. Hozzátette: a központ egyébként is szokott tanszergyűjtési akciót hirdetni, amely úgy július közepétől augusztus közepéig tart. Van persze, aki „soron kívül”, év közben is hoz ajándékot. Iskolatáskát, tornazsákot, kulacsot, tolltartót, színes ceruzát, filcet, zsírkrétát, vonalzót, füzetet, papírt tartalmazott idáig a gyűjtemény. – Tavaly egy asztalnyi adomány jött össze volt – elevenítette fel az intézményvezető. A központ pedig továbbadja a rászorulóknak. A Vörösmarty utca 5-ös szám alatt várják a felajánlásokat hétfőtől csütörtökig, reggel nyolc és délután öt óra között.

Pakson a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fogadja a rászoruló gyerekek részére felajánlott tanszeradományokat, mondta a Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója, Borbás László. A szolgálat a szociális központ ellátási területén, azaz húsz településén osztja ki a tanszereket.

Simontornyán három helyen gyűjtenek a Re-Formáló Egyesület zászlaja alatt tanszereket. Ezek szétosztásában a családsegítő szolgálattól kérnek segítséget, közölte Kecskési Zsuzsanna önkormányzati képviselő. Az egyik gyűjtőpont a Malom utca 132., itt Körtés Gábor az illetékes, hétköznap nyolc órától tizenegyig és tizenhárom órától tizenhatig. A Rákóczi utca 5.-nél Szabó Róbert áll rendelkezésre minden délelőtt. A Szilfa utca 63. alatt Kecskési Zsuzsanna kilenc órától tizenhétig várja a jótékonykodókat.

Nem baj, ha a tanszer nem a legújabb divatnak megfelelő! Ha még szép állapotban van, de tulajdonosa már nem használja, eladományozhatja. Olyan diákok fogják használni, akik álmodni sem mernek szép táskáról, tolltartóról, mintás füzetről.