Az ötven éve rendezett Woodstock fesztivál egykori fellépőivel is lehet találkozni az idei Gastroblueson

Öt helyszínen, ötven koncerttel tiszteleg a Woodstock fesztivál ötvenedik évfordulója előtt az idei Nemzetközi Gastroblues Fesztivál.

Gárdai Ádám szervező elmondta, hogy az akkori fesztivál mottója az volt: három nap béke és zene, ami illik a paksi Gastroblues Fesztiválra is, amelyet már több mint negyedévszázada a baráti és családias jelzővel emlegetnek.

Az idei rendezvény különlegességét az adja, hogy két olyan fellépő is színpadra lép, akiket ötven éve már Woodstockban is hallhatott a közönség. A Ten Years After együttes ott vált világhírűvé. Villámkezű gitárosuk, Alvin Lee sajnos már nincs az élők sorában, de a zenekar megemlékezik róla utódjával, a többszörös British Blues Awards győztes Marcus Bonfantival. Jelenlegi basszusgitárosuk, a balkezes Colin Hodgkinson pedig többször megfordult már a paksi fesztiválon, akárcsak Miller Anderson, aki félévszázada ugyancsak ott volt Woodstockban, és a Keef Hartley Band énekes-gitárosaként szerepelt a rendezvényen. Miller Anderson korábban már három formációval is fellépett Pakson az ESZI sportcsarnokban, most pedig az eredeti Woodstock-programmal érkezik. Mindkét formáció szombaton ad koncertet. Szintén ezen a napon lép fel az idén tíz éves fennállását ünneplő Éles Gábor Trió, fúvósokkal kibővítve. Továbbá Little G. Weevil együttese ad koncertet, kiegészülve a Cardiffban élő jamaicai Dionne Bennett dalszerző énekesnővel.

A pénteki program sztárvendége a balkezes blues-rock gitárvirtuóz Eric Gales és együttese lesz. A zenész játékában igen kemény riffekkel és hangzásokkal operál, effektjei még a hard-rock kedvelőinél is bejönnek, és a 40. Blues Music Awards blues rock előadó kategória idei nyertese lett. Szintén pénteken találkozhat a közönség a fiatal és idősebb zenerajongók körében egyaránt kedvelt Ivan & The Parazollal, amely egy erre az alkalomra összeállított különleges programmal érkezik. Az együttes sztárvendége Tátrai Tibor lesz. A közönségkedvenc Deák Bill Blues Band ugyancsak pénteken lép fel.

Szombaton az evangélikus templomban Dionne Bennett, Little G. Weevil, Miller Anderson, Pál Balázs Jenő és Amadé, Éles Gábor és Anna, valamint a The Subrune szerepel a fellépők között. Vasárnap a Woodstock pikniket rendezik az ESZI parkban, ahol hazai és felvidéki zenekarok uralják majd a színpadot. Tátrai Tibor vezetésével fellép az idén 25 éves Magyar Atom, amely az ország első „szabadidős” zeneválogatottja, és 1994. május 20-án bemutatkozó koncertet adott Pakson a Gastroblues Klubban, akkori nevén az Új Hullám Kultúrkocsmában. A klubkoncertről készült felvételből a Paksi Atomerőmű támogatásával, a fesztiválszervező gondozásában jelent meg a zenekar első lemeze. A zene nem Jimi Hendrix stúdiófelvételeit másolja, hanem az előadók szándéka szerint a koncert eredeti hangulatát adja vissza, semmiféle utómunka, hozzákeverés nincs benne. A Magyar Atom az idei Gastroblues Fesztiválon ismét Jimi Hendrix műsorral örvendezteti meg a közönséget. A fellépők sorát erősíti a Soulbreakers, amely Janis Joplin és The Who dalokkal érkezik, a felvidéki Joint Venture, amely a Canned Heat műsorát idézi fel, míg Pál Balázs Jenő barátaival Woodstock Emlékzenekar néven lép színpadra. Az esztergomi Tűzkerék xT sem hiányzik majd, Varga János és barátai Santana woodstocki programját, a Big Mouflon pedig Joe Cocker dalait játsszák.

Idén sem maradhat el a vasárnapi főzőverseny, ami a Woodstock piknikhez hasonlóan ingyen látogatható az ESZI Sportcsarnok melletti szabadtéren. Kóstolójegyeket is árusítanak majd, amelynek bevételével a Paks kárpátaljai testvérvárosában, Visken működő magyar nyelvű óvodát támogatják, akárcsak a szombati templomkoncerten befolyt összeggel. Az ételek mellé ital is dukál: a borbarát találkozón a Légli, az Eszterbauer, a Takler, a Tiffán, valamint paksi pincészetek mutatják be boraikat. A kísérőprogramok között szerepel még hetesrúgó verseny és teljesítménytúra is.

A 27. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál részletes programját a www.gastroblues.hu oldalon lehet megtalálni.