Régóta várt fejlesztés a Németkért Cecével összekötő út felúíjtása

A biztonságot, a kényelmet és a gyorsabb közlekedést szolgálja a 6231-es jelű Paks-Cece összekötő út felújítása 10,4 kilométer hosszan. A megújuló szakasz a Tolna-Fejér megyehatárig tart, ezzel csatlakozik az összekötő út szintén uniós forrásból megújult mintegy kilenc kilométeres, Fejér megyei szakaszához, valamint a Közép-Duna menti térségben tervezett országos közúti felújítások programban a 6231-es jelű út közel 4,6 kilométeres megújuló szakaszához – tájékoztatott a hétfői paksi sajtótájékoztatón Becze Szabolcs, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója. Hozzátette, a területet másfél hete adták át a kivitelező Soltút Kft.-nek, és a munkálatok a növényritkítással kezdődtek. A felújítás során Paks külterületi, valamint Németkér kül- és belterületi szakaszán két rétegben épített aszfalttal erősítik meg a burkolatot, emellett a kivitelező öt, öböllel rendelkező autóbuszmegállót alakít ki, további három meglévő megállóban pedig öblöt és felszálló szigetet. Ezen túl a szakemberek elvégzik a burkolt árok és földárok szakaszok javítását és tisztítását, továbbá a hiányzó földárok szakaszok és átereszek építését is. A régóta várt felújítás TOP-os forrásból, 1,757 milliárd forintból valósul meg, és a tervek szerint év végére elkészül. – Ez az első lépés a Közép-Duna menti térség fejlesztésében, a következő hónapokban pedig folyamatosan adják át az újabb munkaterületeket – tette hozzá Becze Szabolcs.

Süli János miniszter a küszöbön álló fejlesztések kapcsán elmondta, hogy elkészült a pincehelyi ideiglenes híd, így októberben kezdődhet a régi Kapos-híd bontása, majd az új építése. Pusztahencse és Györköny között szintén megújul az útszakasz, és a tervek szerint szeptemberben további munkaterületeket ad át a Közút. Ezek közé tartozik a Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc, a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd, valamint a Tolna-Fadd-Dunaszentgyörgy útszakasz, amelyek hazai forrásból újulhatnak meg.

Az atomerőmű-bővítés ad lehetőséget

Süli János miniszter arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy negyven-ötven éves adósságot törlesztenek a Paks-Cece összekötő út felújításával, de most az atomerőmű-bővítés lehetőséget teremt rá, hiszen szükség van arra, hogy a Paksra érkező munkavállalók és az áruforgalom is minél biztonságosabb és gyorsabb módon érjen célt.

Szabó Péter, Paks polgármestere szintén azt emelte ki, hogy komoly beruházás előtt áll az ország, ezért a mostaninál is nagyobb forgalomra kell számítani. Horváthné Gál Erika, Németkér polgármestere pedig azt hangsúlyozta, hogy a nemzetgazdasági érdek, a területfejlesztési szándék és a lakossági igény találkozott, amelyhez megfelelő anyagi és szellemi háttér társul. Németkéren emellett 2,2 kilométer hosszan cserélik az ivóvíz-vezetéket a főutcán, majd folytatódik a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása. Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke pedig azt mondta, a megyei önkormányzat fő feladata a térségfejlesztés, amelyhez elengedhetetlen az utak felújítása.