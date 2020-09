Remek programokkal készültek az évkezdésre

A nyári szünet utolsó hete igencsak tartalmasra és izgalmasra sikerült a gerjeni gyerekek számára.

A Kalandos tábor elnevezésű programon huszonnégy 6–12 éves korú gyermek vett részt, és minden nap más témában szerezhettek ismereteket, élményeket. Az első nap a csapatépítésről szólt, jelvényeket készítettek a táborozók, sorversenyen tették próbára magukat és a konyha világával is ismerkedtek. Másnap az Atomenergetikai Múzeum képviseletében Krizsán Árpád érkezett látogatóba, aki fizikai kísérletekkel kápráztatta el őket.

A hét közepét képzeletbeli utazással töltötték. Először is játékos feladatokon keresztül megtanulták, mit és hogyan érdemes bepakolni, aztán mindenki mesélt eddigi utazási élményeiről és az álom úti céljáról is. Ezen a napon az egyébként geográfus végzettségű Romhányi Károly polgármester tartott számukra képes, videós előadást, amelyben a vulkánok témakörére is kitért.

Egy fotós is érkezett a gyerekekhez, aki a képzelt utazások megörökítéséhez szánkóval, síléccel és strandolási kellékekkel készített róluk képeket, amit a hét végén megkapta emlékbe a táborozók. Csütörtökön különböző szakmákkal ismerkedtek, így például ékszerészként gyöngyöt fűztek, pincérként megtanulták, hogyan kell egyensúlyozva a poharakat vinni, pékek módjára gyurmából kiflit és kalácsot gyúrtak, papírból pedig tűzoltóautót készítettek, miközben a hivatás fontosságáról beszélgettek.

A sportos zárónapon a Duna-partra kirándultak, ahol térdig gázolva a folyóban kagylókat gyűjtöttek, és sportversenyekkel bizonyítottak. Végül kolbászt grilleztek, amihez jégkrém is dukált.

Borítóképünkön: A tábor résztvevői remekül érezték magukat, sok élménnyel gazdagodtak