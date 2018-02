Remekül sikerült a Tolnai Népújság hagyományos év eleji partnertalálkozója

Az ismerkedést, a tapasztalatcserét és a kapcsolatok erősítést szolgálja a Tolnai Népújság hagyományos év eleji partnertalálkozója. A szekszárdi a Vármegyeházán ma tartott rendezvényen a Tolna megye gazdasági helyzetéről jeles közéleti személyiségek, vállalkozók, gazdasági-, közigazgatási- és intézmény-vezetők, polgármesterek tájékozódtak.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor kivégzésével szórakozik az MSZP pécsi elnökségi tagja

Munkás, de sikeres év volt a tavalyi, a 2016-os pedig a növekedésé, derült ki a lapunk hagyományos partnertalálkozóján. Finta Viktor főszerkesztő utalva a tavalyi összejövetelen elhangzottakra úgy fogalmazott: nyugtával dicsérhetjük a napot, hiszen még több oldalon, még színesebb megyei tartalommal és naponta megjelenő, új, ingyenes mellékletekkel szolgáljuk olvasóinkat. Elmondta: nemcsak a Tolnai Népújság, de a TEOL.hu életében is jelentős változások történtek az elmúlt esztendőben, a tartalmi bővülésen átesett hírportált a korábbi évhez képest közel negyven százalékkal többen olvasták 2017-ben. Finta Viktor beszélt arról is, hogy a lap munkatársai ott voltak, beszámoltak minden jelentős eseményről a megyében, ezen a szokáson a Tolnai Népújság ezután sem változtat majd. Sőt, igyekszik még tartalmasabbá, színesebbé tenni a napilapot.

Lóczi Szidónia köszöntőjében a partnerség fontosságát hangsúlyozta. A megyei üzletszervezési vezető kiemelte, hogy a lap minden olyan történésről hírt ad, amely hirdetőpartnereit érinti, amely éltükben jelentős esemény. Ugyanez a törekvése az online felületünknek is, amelynek látogatottságán tetten érhető, hogy a világháló megkerülhetetlen tereppé válik életünkben.

A partnertalálkozó hagyományosan gazdasági fórum is egyben, amelyen a megyére jellemző gazdasági tendenciákról tájékozódhatnak a résztvevők. Az idei fórumon a Paksi Atomerőmű és annak bővítése került előtérbe. Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter Paks II aktualitásairól tartott előadást, Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója pedig a Paks I előtt álló kihívásokkal ismertette meg hallgatóságát. Az erőműről kisfilmet is levetítettek a rendezvényen, amely látványosan, közérthetően magyarázza el a nukleáris energia hasznosításának mikéntjét.

Ahogy ezen a találkozón szokás, most is fiatal tehetségek bemutatkozása színesítette a rendezvényt. A Ritmo sporttánc egyesület táncosai, Gebhardt Bence és partnere, Varga Boglárka, Józsa János növendékei temperamentumos latin-amerikai táncot mutattak be.

Fausztné Czirják Zsanett, a NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága igazgatója az igazgatóság és a Tolnai Népújság közös munkájának gyümölcsével, a találkozó napján megjelent TOP 100 kiadvánnyal, ezzel együtt a megye gazdasági helyzetének alakulásával és az itt működő legjelentősebb vállalkozások eredményeivel ismertette meg a hallgatóságot.

Finta Viktor ezután bemutatta a Tolnai Népújság borát, Trieber Géza 2011-es Kékfrankosát. Pohárköszöntőt dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja mondott, egyúttal sok sikert kívánt a TOP 100-ban szereplő vállalkozásoknak. Az előadások után a meghívottak a szokásoknak megfelelően fehér asztal mellett beszélgethettek, távozáskor pedig ajándékba kapták a TOP 100 kiadványt és a már említett kiváló nedűt.

Az ország energiaigénye megköveteli a Paksi Atomerőmű bővítését, hangsúlyozta előadásában Süli János. A paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter ehhez azt is hozzátette, hogy egy ország energiagazdaságát nem lehet a szerencsére alapozni, az atomenergia pedig a fenntartható fejlődés egyik alapja. A paksi bővítésről elmondta, hogy az új blokk a világon a legmodernebb lesz, harmadik generációs, ezen belül is egy továbbfejlesztett változat. A biztonságot illetően az érdeklődők megtudták, hogy a legmodernebb rendszereket Fukusima után átvizsgálták. A végeredmény pedig az, hogy egyszerűen elképzelhetetlen, hogy az új blokkból káros anyag kerüljön ki. A határidőkkel kapcsolatban kiderült, hogy idén elkezdődik a kiszolgáló épületek kialakítása, és például a csarnokok építésében számítanak a magyar vállalkozókra. Paks II a remények szerint 2026-2027-ben kezdhet termelni.

Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója szerint nagyon bátornak kell lenniük azoknak, akik támadják az atomerőmű létének jogosságát, hiszen a meglévő tényeket teszik félre. Azt is mondta, hogy a hatékonyság és a biztonság nem ellentétes fogalmak. A teljesítmény kihasználásáról szóló grafikonon jól látszott a folyamatos növekedés, tavaly már 91,9 százalékon működött az erőmű. Hamvas István beszélt az üzemidő hosszabbításról, valamint Paks I és Paks II együttműködéséről, amelynek részeként tavaly év végén megtörtént az építési terület átadása. Szólt a humánerőforrás kihívásairól, és ennek illusztrálásaként a tervezett bővítéshez kapcsolódó cég adatait hozta, amely 2018-ban 150, 2022-ig 400 fős bővítést tervez.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Fausztné Czirják Zsanett, a NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója a Tolna megyében jellemző gazdasági tendenciákat mutatta be a partnertalálkozón. Elmondta: az adóhatóság partnerként tekint az adózókra, és folyamatosan erősíti szolgáltató jellegét. Az igazgatóság már tizenharmadik alkalommal bocsátja a TOP 100 kiadványhoz rendelkezésre az adatokat, és készítik el a munkatársak az ábrákat, grafikonokat, bízva abban, hogy aki ellátogat e kicsi, de szorgalmas megyébe, kedvet kap ahhoz, hogy nálunk fektesse be pénzét.

Az összegzésből kiderül, hogy 33 Tolna megyei adózó szerepel az országos TOP 3000-ben. A villamosenergia-ipar, a feldolgozó ipar, valamint a kereskedelem hangsúlyos a megyében, emellett az igazgató hangsúlyozta a mezőgazdaság nemzetgazdasági jelentőségét. 2016-ban tovább nőtt a megye teljesítménye, ahol közel 37 ezer vállalkozás működött 2016-ban. A száz legjelentősebb vállalkozás közül a legtöbb a kereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint a feldolgozóipar és a mezőgazdaság területén tevékenykedett. Árbevételük hét százalékkal nőtt, amely meghaladja a megyei átlagot, export bevételük pedig jelentősen, több, mint húsz százalékkal emelkedett. Nőtt az üzemi eredményük és az adózás előtti árbevételük is. Kiderült, hogy a megye vállalkozásainál 2016-ban hatszáz fővel dolgoztak többen, mint az azt megelőző évben.

A számokból jól látszik, nem járnak rosszul a TOP százban szereplő cégek munkatársai, hiszen ezek a vállalkozások megfizetik a kollégákat. Fausztné Czirják Zsanett a pénzforgalmi adatok alapján beszélt a 2017-es évről, az egyéni vállalkozások teljesítményéről és a magánadózókról, valamint arról a törekvésről, hogy mind többen használják az ügyfélkaput.