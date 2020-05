„Reméljük, azért ballagásunkat valamikor még megtarthatjuk”

Miként élik meg a gyermekek egy kistelepülésen a járványveszélyt, az ebből következő korlátozásokat? Például azt, hogy otthon kénytelenek tanulni, és nem találkozhatnak megszokott közösségükkel? Ennek jártunk utána Mórágyon, ahol Mucska Melinda, a helyi általános iskola igazgatója volt segítségünkre.

Bottyán Csenge 5. osztályos tanuló: – Nagyon sajnálom, hogy ez a helyzet alakult ki, és sajnálom az embereket is. Most, hogy itthon tanulok, kicsit nehezebben megy. Anyukámnak a kistesókkal is foglalkoznia kell és velem is… A kész feladatokat e-mailben vagy Messengeren – melyik tanár hova kéri – visszaküldöm. Délután az osztálytársakkal beszélgetek Messengeren. Az eredményes távoktatást sehogy sem képzeltem el, mivel nagyon hiányoznak a tanárok. Az, hogy lássam őket. Az iskola minden része hiányzik, de legjobban a tanárok és a barátaim… Nagyon szeretném, ha lassan újrakezdődhetne az iskola, anya válláról is levenné a terhet, hiszen most neki sem egyszerű. Mindig megmosom a kezem, anya is mindent fertőtlenít. Mindent megtesz azért, hogy nekünk könnyebb legyen.

Komiáti Jázmin 5. osztályos tanuló: – Már elég nehezen viselem azt, hogy nincs iskola. Hiányoznak a gyerekek, az osztálytársaim, a pedagógusaim, az ilyenkor javában zajló programok is. Kellett egy kis idő, mire hozzászoktam a digitális oktatáshoz. Van előnye is, hiszen bármikor, bárhogy meg tudom oldani a kiadott feladatot. A tanulásban anya segít. De ha nem értünk valamit, a pedagógusok nagyon szívesen segítenek. Jólesik, hogy mindig kapok visszajelzést az elküldött feladataimról: kedves szavakat, vagy hogy hol, mit rontottam el.

Morvai Zsóka és Grassy Gréta 8. osztályos tanulók: – Nem így képzeltük el utolsó évünket, nem így szerettük volna tölteni. Mi összeszokott osztály vagyunk és hiányzik ez a közösség. Sokat gondolunk a korábbi, megszokott mindennapokra. A nyüzsgésre, a légkörre, a koránkelésre és persze tanárainkra, barátainkra, diáktársainkra. Arra, hogy együtt nevessünk, együtt beszélgessünk, együtt vidámkodjunk. Ezek apró dolgok, de hiányoznak. A járványveszély miatt minden utolsó közös programunk elmarad, ezt nagyon sajnáljuk. Pedagógusaink mindent megtesznek, hogy átadják a tananyagot, játékosabbak legyenek az órák és tényleg segítenek, ha kell. Tudjuk, hogy miként fordulhatunk hozzájuk, ha nem értünk valamit, vagy nem működik valami, mert nem vagyunk tisztában egy oldal kezelésével. Reménykedünk abban, hogy minél előbb vége lesz ennek a nehéz időszaknak és találkozhatunk az osztályunkkal, a barátainkkal és a tanárainkkal. Reméljük, azért a ballagásunkat valamikor még megtarthatjuk, mert szeretnénk ugyanúgy elbúcsúzni, mint az előttünk végzett iskolatársaink.

Megyeri Tímea Tünde, szülő, gyermekei 1., 5. és 7. osztályosok: – Először kissé megijedtem, hogy mit is hoznak majd a hétköznapok. De miután napirendet írtunk, kezdünk belerázódni. Az átküldött tananyagot érthetően írják le a pedagógusok és magyarázatot is csatolnak. Ha valamit nem értünk, megbeszéljük a szülőkkel, segítünk egymásnak. Ha úgy se megy, akkor pedig írunk a pedagógusoknak. Szívesen segítenek nekünk bármikor a megadott felületeken. Nagyon tetszik az, hogy dicsérik a gyerekeket még így is, vagy éppen figyelmeztetik azt, akit kell. Így a szülő is látja, hogy hol kell figyelni, főleg, ahol több gyermek is van. A dolgozatoknál, illetve a számonkérésnél betartatom gyermekeimmel azt, hogy nincs puskázás! Az életben akkor lesznek felelősséggel mások iránt is, ha mi, szülők is azt tanítjuk nekik, hogy ne csaljanak.

Bóka Emőke, szülő, alkalmazott az iskolában, gyermekei 5. és 7. osztályosok: – Mórágyon március 16-tól szinte teljesen megállt az élet. Előtte sem volt nagy a mozgás, de a kijárási korlátozás következtében minimálisra csökkent. Az óvoda és iskola néma és kihalt. A gyerekek bekényszerültek a négy fal közé, hozzákötve a számítógéphez. A szülők próbálják helyettesíteni a pedagógusokat, ami lehetetlen. Háromgyerekes, egyedülálló anyaként délelőtt dolgozom, itthon vár a házimunka, két felsős általános iskolás és egy kilencedikes a leckékkel. Már megszoktuk ezt a rendszert, bár az első két hét nehéz volt. Nekünk csak azért könnyebb valamivel, mert anyukámékkal élünk. Úgy érzem, van még türelmem és mindent megteszek, hogy együttműködjek a pedagógusokkal. De nagyon hiányzik a régi életünk. Hiányoznak a munkatársak, a gyerekek, a hangzavar az iskolában, a pályán. Hiányzik, hogy a mi volt a suliban? kérdésre újra halljam a szokásos választ: – Áh… semmi.

Petrovics Katalin, pedagógus az iskolában, gyermeke 5. osztályos: – A mögöttünk lévő bő egy hónap próbára tett diákot, szülőt és pedagógust egyaránt. A távoktatás számos ismeretlen arcát mutatja mindannyiunknak. Mint szülő, naponta élem meg a velejáró nehézségeket. Véleményem szerint a megértés alapját adó szaktanári magyarázat hiányzik legfőképpen. Része vagyok ennek a rendszernek pedagógusként is. Szükségessé vált, hogy a tanerő azonnali hatállyal egy abszolút rugalmas, naprakész viselkedésmódot vegyen fel. Számomra a legnagyobb megmérettetést azonban mégis a személyes kapcsolatok nélkülözése jelenti.

Szente Rita, szülő, gyermekei 1. és 5. osztályosok: – Egyik pillanatról a másikra mindenkinek felborult a megszokott élete. A diákoknak hiányoznak a társaik, a tanárok, a közös tan­órák, hiányzik az a sok örömteli pillanat, amit korábban együtt töltöttek el. Most jönnek rá, hogy nem is olyan ­rossz az iskola.

Borítóképünkön: Morvai Zsóka, a mórágyi iskola színjeles tanulója