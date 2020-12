Rendbe tennék az utat, de nincs rá forrás

– A hatvankilenc éves édesapám a közelmúltban megcsúszott a település sáros útján, és eltört a keze – számolt be lapunknak Borbás Angéla. A baleset a házuk közelében történt, a falu végén, a különösen elhanyagolt úton, ahová a mezőgazdasági gépek folyamatosan hordják fel a sarat. Nem akarják annyiban hagyni a dolgot.

– Polgármester asszonyt kerestük, de annyi volt a válasza, nem tud mit tenni, „nem ő hordja elénk a sarat”, többet nem mondva becsukta előttünk az ajtót. Korábban már tett rá ígéretet, ha kell, saját költségből, de meg lesz csináltatva az út errefelé. Így is elég baj történt, édesanyámmal tizenkét órás munkarendben dolgozunk egy szociális intézményben. Távollétünk alatt édesapám szokta ellátni az itthoni teendőket, de körülbelül hat hétig, amíg a keze meg nem gyógyul, ez nem lesz lehetséges. Fával kell a fűtést is megoldanunk, mivel a falu ezen részéig már nem hozták el a gázt. Akármi gondjuk, bajuk van a falu végén élőknek, nincs kihez fordulniuk, mi sem tudunk kihez fordulni, hogy megoldást találjunk erre a helyzetre. Nagyobb baj is történhetett volna, ha a nyolcvan éves nagymamám esik el a sáros úton – tájékoztatta lapunkat Borbás Angéla, aki a történetüket a nyilvánosság elé tárva abban bízik, hogy talán akad valaki, aki segít megoldást találni a problémájukra.

– A baleset napján reggel fél hétkor állt meg a házaspár autója előttem otthon, a hölgy mondta, hogy nézzem meg a férje kezét, mert elesett az előttük lévő sáros úton. Tanácsoltam, hogy vigye be az orvosi ügyeletre – mondta Pajor Ágnes polgármester. – Néhány mondat után a lakásba visszalépve csuktam be magam mögött az ajtót. Az idén már korábban is voltak nálam a feléjük lévő út és árok állapota miatt. Jelzésük nélkül is tisztában vagyunk azzal, hogy a falu végén lévő útszakasz kritikus állapotban van és valóban ígéretet tettem akár saját forrásból is javítunk a helyzeten. Az idei évben mindenképpen szerettünk volna rá sort keríteni, de több ok – pályázatok önrészének biztosítása, gépjárműadó elvonás, iparűzési adó befizetések halasztása – miatt nagyon szűkös keretek között gazdálkodtunk, szinte már működési nehézségeink adódtak – tájékoztatott.

Az elmúlt években az ideivel együtt már öt pályázatot nyújtottak be az említett útszakaszra, de sajnos nem nyertek rá támogatást. Idén a Magyar Falu Programban ezt az útfelújítást nem, de más szintén fontos pályázatukat viszont támogatták, amelyért hálásak a kormánynak. A költségvetésükben az utak, hidak, árkok karbantartására szánt keretből igyekeztek minden évben fontos vízelvezetési feladatokat megoldani. Az idén egy külterületi út pályázat lezárásához kellett több millió forintos önrészt hozzátenniük.

– Ősszel érkeztek iparűzési adó befizetések. Így év végével áttekintjük pénzügyi helyzetünket, több projekt pénzügyi elszámolását kell összesítenünk és bízva abban, hogy marad szabad forrásunk, akkor mindenképpen elkezdjük az út javítását. Megbeszéltem egy kivitelezővel, ismét megnézzük a helyszínt. A teljes felújítást külső forrás nélkül biztosan nem tudjuk megfinanszírozni, de átgondoljuk, hogy a számba vett átcsoportosítható összegből hogyan tudjuk a közlekedést biztonságosabbá tenni. A családnak felajánljuk a falugondnokunk segítségét a napi teedőik ellátásához. Jelenleg is szállítja hozzájuk a nagymamának minden nap az ebédet. A falu bármely részén lakók fordulhatnak hozzá segítségért – tette hozzá.