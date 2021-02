Rendelőjük helyett inkább az oltópontot választanák

Kezdetét vette a döntő ütközet a koronavírus ellen. Az elmúlt héten az országban hetvenkétezer oltást adtak be a bentlakásos szociális intézményekben, ezen a héten pedig megkezdődött a legidősebbek, és a hatvan év feletti krónikus betegek oltása.

Szekszárdon dr. Kárpáti Eszter a 4-es számú körzet háziorvosa oltott már a hajléktalanszállón, most pedig saját körzetében tíz idős embernek adja be a vakcinát. Ez része a hamarosan kezdődő tömeges oltások előtti próbának, amelyről a minap Szekszárdon György István államtitkár, az operatív törzsben működő oltási bizottság elnöke beszélt. Felkészülés arra, hogy már nem néhány, vagy néhány tíz embert, hanem milliókat kell beoltani, s ebben a háziorvosoké lesz a döntő szerep.

Más ez az oltás, mint az, amit az influenza ellen adtak be százaknak, ezért a rendelőben nehezen megoldhatónak tartja ezt a doktornő. Az a baj – mondja – hogy itt két körzetben folyamatos a betegellátás, reggel nyolctól délután ötig. A járvány miatt pedig a szakrendelés is nehezebben elérhető, s a kórházban is kevesebb a hely, így még több a feladatunk.

A mostani oltás pedig hosszan tartó adminisztrációval is jár, s külön gond az is, hogy az oltás után negyedórát itt kell várni az oltottaknak, ami a kicsi váróban, úgy, hogy betartsák a kötelező másfél méter távolságot, nehezen megoldható. Inkább azt vállalnánk – erről beszéltünk a kollégákkal is –, hogy rendelési időnkön túl elmegyünk az oltópontra, ahol adott a kellő adminisztráció, s ott oltanánk.

Az oltás egyébként fontos – folytatta –, nagy baj, hogy erről az interneten rengeteg ostobaság is olvasható. Most mégis azt tapasztaljuk, hogy az idősebbek örömmel fogadják. Remélhető, hogy a fiatalabbakkal is így lesz, őket talán az is ösztönzi majd, hogy csak azok utazhatnak, akik igazolni tudják, hogy megkapták az oltást, hogy nem fertőznek, s nem fertőzhetők.

Borítóképünk: dr. Kárpáti Eszter szekszárdi háziorvos oltja be egyik idős betegét