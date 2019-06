Rendezvény, melybe bele lehet kóstolni

A paksi retro vonat nem áll meg hanem tovább dübörög. Ezt jelentette be egyszer, még korábban Kovács Kristóf, a Kávé, Bor és Pálinka Fesztivál – ifjú kora ellenére is abszolút profizmussal bíró – szervezője. Ez pontosan így is történt.

– Az immár hetedik rendezvény két napját mintegy ötezer fő látogatta – mondta el lapunknak Kovács Kristóf. – A kezdethez képest, amikor is elhatároztuk, hogy nemcsak városunknak, hanem az egész régiónak igyekszünk élményt adni, mindig hozzátettünk valamit a fesztiválhoz. Annak idején jóval kevésbé volt ismert a Sárgödör tér. Ma már kisebbfajta kultusza van a térségben. A program évről–évre gyarapodott, színesebbé vált és egyre nagyobb érdeklődés közepette egyre többen álltak mellénk. Támogatóink között tudhatjuk Paks Város önkormányzatát is. Ami a kínálatot illeti: a múlt hét pénteki napján ráhangolásként egy helyi zenekar, a Hesz Ádám Band tehetséges csapata mutatta meg oroszlánkörmeit. Őket a csiki-dam atyja, Szikora Robi és az R-Go együttes követte, hamisítatlan szuperkoncerttel. A második napon, azaz szombaton fergeteges Retro Party várta a közönséget a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb magyar sztárjaival. A Betty Love, az UFO, a Groovehouse, a Fiestából Csordás Tibi, a TNT Track és a Desperado mellett – illetve előtt – Balázs Klári és Korda György is besöpörte a vastapsot. A Ma-ma-ma-ria-ma refrénű dal közepette, a hálás közönség láttán elérzékenyülő művész úr talán a fesztivál lényegét is megfogalmazta közlendőjében: – Drága paksi barátaim! Legyen az életetek olyan szép, mint ez a mai nap! Hosszú, boldog, sikeres, egészséges!