Rendhagyó fesztivál Tolnán: remekül ringott a szárazon a Bárka

Az idei tolnai Bárka Fesztiválon bebizonyosodott, hogy a Bárka szárazföldön is képes ringani. A járványügyi szabályozás miatt a tolnai Duna-part helyett a kulturális központ udvarán rendezték meg a hétvégén a Bárka Fesztivált.

Ezt ne hagyja ki! Jelenleg is aktívak a korábban antiszemita kijelentéseket tevő, baloldali politikusok

Ezúttal is egy tárlatnyitó vezette fel a rendezvényt: Tomecskó Frigyes tolnai fényképészmester emlékkiállítása, a MAG-Házban, pénteken délután. Link Judit, a helyi könyvtár vezetője ajánlotta a publikum figyelmébe az 1983-ban elhunyt, helyben és a környéken is méltán népszerű fotográfus képeit. Amelyek között az 1956-os dunai árvíz tolnai és az ’56-os forradalom budapesti drámai történéseit, valamint a ’30-as, illetve az ’50-es évek Tolnájának mindennapjait bemutató fotográfiák is láthatók. Link Judit úgy fogalmazott: ezeket a képeket minden tolnainak látnia kellene. A rendezvényen Varga Tibor és Varga Mihály működött közre.

A péntek este a fiataloké volt: előbb a tolnai Csuka Ferenc, alias DJ Pike, majd DJ Náksi Attila szórakoztatta a közönséget. Olyan jól érezték magukat, hogy amikor eljött az idő, csak nehezen lehetett véget vetni a bulinak.

Másnap délelőtt a halászléfőző verseny következett, Pilisi István konferálásával. A gimnázium előtti liget árnyas fái alatt, szórványos ének- és harmonikaszó mellett, tizenhárom bográcsban főtt a halászlé. A Vándorló Szépkorúak még egy horgász installációt is telepítettek a helyszínre, élő aranyhalakkal.

A Czikk László (elnök), Tóth István bogyiszlói polgármester és a tolnai hajós-halász-borász, Bajor László alkotta zsűri ítélete alapján a vándor főzőkanalat a Tolnai Öregdiákok II. csapata szerezte meg. 2. lett a Bográcsforgatók, 3. a Vándorló Szépkorúak I. társasága.

Szombat délután a ringlispíltől a mai modern játékokig nagyon sok gyerekprogram várta a kicsiket, rengetegen ki is használtak a lehetőséget. A továbbiakban a tolnai és a mözsi nyugdíjas örömtánc csoport, valamint a tolnai diákok alkotta The RockWave, majd a PTE Brass Band lépett fel. Tökéletes hangolásként az esti, káprázatos hangulatú Anna and the Barbies koncertre, amit karon ülő gyerekektől a nyugdíjas hölgyekig mindenki nagyon élvezett, csakúgy, mint az együttes. Pásztor Anna például a „város bikája” címet adományozta Jánosnak, miután a fiatalember felment a színpadra, és a nyakába vette az énekesnőt, aki így énekelt végig egy számot.

A remek koncert után a Gáti duó muzsikájára ringatózott tovább a Bárka a szombat éjszakában.