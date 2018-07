Rendhagyóra sikerült az idei tánctábor

Minden szempontból rendhagyóra sikeredett az Alsónyéki Hagyományőrző Együttes alsónánai tábora a napokban, amely a sorban immár a harmadik volt.

A dombok közt megbújó épület-együttesek, a nyugodt, festői környezet, kis játszótérrel és tűzrakóhellyel kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra, de a tánc elsajátításához szükséges koncentrációt is segíti. Szükség is volt mindkettőre, mivel a meghívott táncoktató, Kosnás Árpád egyáltalán nem kímélte őket.

– Ez a mostani tábor rendhagyó, mert ezúttal elszakadtunk a megszokott, sárközi motívumoktól. Bukovinai és szatmári táncokkal ismerkedtünk meg. Napi háromszor két-három órán át gyakoroltunk, mert két új koreográfiát is elsajátítottunk. Ez nagyon intenzív és megerőltető volt, hiszen ezen táncok jegyeit még nem sajátítottuk el teljesen, így nagyon kellett koncentrálnunk, például a hangsúly-áthelyezésekre – mondta Varga Zsuzsanna a csoport vezetője.

Arról is beszélt, ők elsősorban hagyományőrző együttes, ezért ha más tájakra hívják őket, továbbra is a sárközi táncokat mutatják be. Az új, bukovinai és szatmári koreográfiákat a helyiek kedvéért tanulták meg, az alsónyékiek ugyanis időről időre várják, hogy valami újdonságot is lássanak tőlük. Nem is okoznak csalódást, hiszen színpadra lépnek – a teljesség igénye nélkül – a Bátaszéki Bornapokon, az Alsónyéki Szüreti Napokon, de jubileumra is készül a táncegyüttes. Augusztus végén ünneplik megalakulásuk hetvenötödik évfordulóját.

A vezető úgy érzi, ez a tábor igazán pozitív hozadékkal bírt, hiszen azontúl, hogy két új, eltérő és eddig nem annyira ismert táncstílusba kóstolhattak bele, a közösség is fejlődött, és szorosabb kapcsolat alakult ki a tagok között. Varga Zsuzsanna huszonnégy éve táncol, 2016 októbere óta pedig vezeti is a csoportot, így az együttest a második családjának tekinti, és reméli, hogy az ehhez hasonló foglalkozások segítik, tovább építeni ezt a remek közösséget.