Rendkívüli segítségnyújtásban bízik Dombóvár polgármestere

Október 13-án felhatalmazást kapott a változtatásra Pintér Szilárd és csapata Dombóváron. Azóta eltelt egy hónap. Az átadás-átvétel, és az ünnepélyes eskütétel után október végén meghozták az első döntéseket. Arról kérdeztük a polgármestert, hogy miként látja a város jelenét és jövőjét.

– Mit tapasztalt, milyen a város helyzete?

– Az elmúlt héten ismertettük a képviselő-testülettel azt a beszámolót, amely a város pénzügyi helyzetét mutatja be – válaszolta Pintér Szilárd. Reményeim szerint felnyitottuk mindazok szemét, akik abban hittek, hogy Dombóváron jól mennek a dolgok. A Természetesen Dombóvár csapata 2019-re egy választási költségvetést állított össze. A hatalom megtartása érdekében nekik semmi sem volt drága! Mindent feláldoztak önös céljaik érdekében, csődközeli helyzetbe hozták a várost! Ma már egyértelmű számomra, hogy ez az állapot kormányzati segítségnyújtás nélkül nem mozdítható el. Azt is tudom, hogy ennél többet érdemelnek a dombóváriak. Erőn felül, mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a helyzetet konszolidáljuk, és egy adósságrendezési eljárás után mindenki számára megnyugtató megoldás szülessen. Úgy gondolom, már az első perctől kellő empátiával fordulok az emberekhez, mert tudom, hogy 3-4 millió forint kintlévőség egy vállalkozót tönkre tud tenni, és ezzel veszélyezteti a családja megélhetését. Mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyes irányba tereljük Dombóvár gazdálkodását. Csodák nincsenek, ezért hangsúlyozom, hogy rendkívüli támogatás nélkül ez a helyzet kezelhetetlen. Potápi Árpád János államtitkár úr felé már szóban és írásban is segítségkéréssel fordultam, remélem, hogy nyitott ajtókat találunk, hiszen 2020-ban az építkezés csak úgy tud megindulni, ha a múltat lezártuk, és a jövőbe tekintünk.

– Melyek a legégetőbb problémák?

– A gyerekek közétkeztetése, azaz négy konyhában napi ezerötszáz ebéd elkészítése és kiszolgálása forog veszélyben, mivel a beszállítók azt mondták, hogy eddig hiteleztek az önkormányzatnak, de ezt most befejezték. Ezért a héten olyan dombóvári beszállítót kértünk fel a feladatra, akinek élvezem a bizalmát. Az is nagyon furcsa, hogy vidéki volt ezidáig a beszállító, és egy helyi zöldséges az alvállalkozója, ami szintén erkölcsi kérdéseket vet fel. De azt ígértem a kampányban, és ezt szeretném is megtartani, hogy a béke jegyében fogok polgármesterként dolgozni. Újból szeretném nyomatékosítani, hogy nincs jobb- vagy baloldali Dombóvár, Dombóvár csak egy van! Ebben a városban minden itt élő lakosnak kell tudni boldogulni, mert vallom, hogy csak akkor érdemes felkelni nap mint nap, ha ennek az elvárásnak képes vagyok megfelelni. Minden igyekezetem azért van, mert úgy gondolom, hogy az az idő nincs olyan távol, amikor ezért kelhetek fel és nem a tűzoltás miatt, ami most jellemzi a munkámat.

– Milyen döntéseket hoztak ennek érdekében az elmúlt hónapban?

– Az első képviselő-testületi ülésen már önmérsékletet gyakoroltak képviselőtársaim. Harminc százalékkal csökkentettük a tiszteletdíjukat, és az önkormányzati cégek felügyelő bizottságába delegált új tagok esetében is megtettük ugyanezt. Nem éreztem volna igazságosnak, ha én sem mondok le bizonyos javakról. A mai anyagi lehetőségeink nem engedik meg, hogy a polgármester hivatali gépjárművet használhasson külön sofőr alkalmazásával. Ezek az intézkedéseink, amelyek elsősorban személyekhez köthetők, 10 millió forint megtakarítást eredményeznek. Döntöttünk az öncélú médiabirodalom felszámolásáról, ez minimum 40 millió forinttal csökkenti a jövő évi költségvetési kiadásokat. Nagyon nagy léptékkel haladunk abba az irányba, hogy egy költségvetési egyensúlyt tudjunk megteremteni 2020-ban, és a fejlesztésekhez saját erőt tudjunk biztosítani.

– Mi a helyzet a beruházások terén?

– Amikor a beruházásokat kezdtük kivizsgálni, teljesen váratlanul ért az a tény, hogy a város 237 millió forint hitelt vett fel, és 13 millió forint saját erőt biztosított a hajléktalan szálló és a szőlőhegyi kerékpárút megépítésére, a Tinódi Ház előtti tér, valamint a bölcsőde felújítására, illetve az Arany János téren lévő orvosi rendelő korszerűsítésére. A nem megfelelő előkészítés, valamint a beruházókkal szembeni túlzott engedékenység miatt nem maradt forrás az orvosi rendelő felújítására és sajnos még egyéb dolgoknak a gyanúja is felmerült. Megítélésem szerint az összes beruházást meg kellett volna előzze az orvosi rendelőé, hiszen amennyiben ez év december 31-ig nem kerül sor erre, akkor a működési engedélyét a hatóság visszavonja. Nyilvánvalóan keressük a megoldást, hiszen csapatommal arra vállalkoztunk, hogy a fejlődés útjára állítjuk a várost.

Szakemberek bevonását tervezik

Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere leszögezte, igazságügyi műszaki szakértőt fognak bevonni az átvilágítási folyamatba, mert azon felül, hogy túlárazott, pótmunkákkal megtűzdelt beruházások valósultak meg Dombóváron, a kivitelezések műszaki tartalma is erősen megkérdőjelezhető. Mint fogalmazott, az egyszerű ember szemével nézve is észlelhetők a hibák, azon túl, hogy a ráruházott közvagyon felügyeletével megbízott testület ilyen munkákat kifizetett. A polgármester hisz abban, hogy az ezekben a beruházásokban érintett vállalkozók már most előre szégyellik magukat, és reménykednek abban, hogy nem fog jogi következményekkel járni az a bűn, amit elkövettek Dombóvár városa és lakossága ellen.

A jegyző maradt Szabó Péter Dombóvár jegyzője maradt a hivatal élén. Az első apparátusi értekezleten Pintér Szilárd elmondta, hogy bízik az irodavezetők szakmai tudásában és reméli, hogy hosszú távon együtt tudnak majd dolgozni. A legfontosabb erkölcsi értékek, amelyek mentén dolgozni szeretne a hivatalban az őszinteség, a megbízhatóság és az elhivatottság.

Borítókép: Pintér Szilárd (balra) és Szabó Péter. Az új polgármester bízik abban, hogy hosszú távon együtt tudnak majd dolgozni