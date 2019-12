Rendkívüli ülést tartott a város közgyűlése

Megtartotta rendkívüli ülését a szekszárdi közgyűlés hétfőn kora délután. A képviselők két napirendi pontot tárgyaltak. Az elsőt Ács Rezső polgármester terjesztette elő, és annak a két határozatnak az újratárgyalására vonatkozott, amelyet november végén fogadott el a testület. Ezek egyike a klímavészhelyzet kihirdetésére vonatkozott, a másik az átláthatóság és nyilvánosság javítására. A polgármester előterjesztését nem fogadta el a közgyűlés, így érvényben maradt a november 28-án meghozott döntés. Ács Rezső elmondta, egyrészt szerette volna, ha definiálják, mit is jelent pontosan a klímavészhelyzet, illetve, hogy mik a teendők, és ennek milyen költségvetési vonzata van. Arról is beszélt, hogy a városban már olyan pletykát is lehet hallani, amely szerint a város kitiltaná a dízel üzemű gépjárműveket, holott ez nem igaz. A másik kérdést illetően a polgármester szerint az önkormányzat eddig is eleget tett a nyilvánosságra vonatkozóan a törvényi kötelezettségeinek.

Egyhangú igennel szavaztak a képviselők a második napirendi pontban, így eredményt hirdetett az önkormányzat a szociális tűzifa beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban. Eszerint a Csatári Tüzép Bt. nyerte a pályázatot az öt ajánlattevő közül. Mint arról mi is beszámoltunk, az első kiírás nem volt sikeres, ezért kellett újra megpályáztatni a tűzifa beszerzést. Az ülésen ezzel kapcsolatban elhangzott, elképzelhető, hogy rendeletmódosítással, az időpontok előre hozásával gördülékenyebbé lehet tenni az eljárást.