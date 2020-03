Rendőrök álltak az üzleteknél

Mintha csak egy átlagos szombat lett volna a kijárási korlátozás első napja Szekszárdon. Néhány nem elhanyagolható különbséggel persze, hiszen az emberek többsége most már maszkban közlekedik a városban. Az utcán reggel viszonylag sokan voltak, csoportosulást azonban nem lehetett látni, mindenki igyekezett a dolgára ezen a verőfényes szép reggelen.

Szintén nem elhanyagolható eltérés volt, hogy a piacon szünetelt a szabadtéri árusítás, ugyanakkor a büfék környékén – hiszen az épületben található üzletek kinyithatnak – azért nem egy vevő, törzsvendég megjelent. Új helyen árulnak viszont zöldséget, gyümölcsöt, például a Skálánál, a Spar mögötti köves parkolóban. A SZÜV-höz közel is lehetett ilyesmit vásárolni, igaz, itt ez korábban már jellemző volt. Az egykori Julius Meinl-nél lévő körforgóban pedig délelőtt fél tízkor egy virágos pakolt ki.

Az is más volt, hogy a lángososnál vagy a pékségnél hosszabb sor kígyózott, hiszen mindenki igyekezett tisztes távolságot tartani az előtte és a mögötte állótól. A szupermarketek parkolójában is elég sok autó állt, és bizony itt és máshol is lehetett már fél nyolckor idősebbekkel találkozni.

Kilenc óra után aztán leginkább a hatvanöt év felettiek igyekeztek bevásárolni. A szuper- és hipermarketeknél rendőrök posztoltak, ők és a biztonsági őrök csak az időseket engedték be az üzletekbe.

Körbenéztünk más szempontból is. A ruhát, cipőt, lakásfelszerelést kínáló boltok egy része nem nyit ki. A Park Centerben a drogéria és tisztítószereket és háztartási eszközöket, élelmiszert árusító üzlet megváltozott nyitva tartással várja vásárlóit.